Nordsachsens Funklöchern auf der Spur

Nordsachsen. „Werden Sie zum Funklochmelder!“ Das fordert eine Internetseite, die seit wenigen Wochen unter www.funkloch-nordsachsen.de zu finden ist. Auf einer Karte werden dort Punkte im Landkreis angezeigt, an denen offenbar kein Datenempfang oder gar keine Nutzung mobiler Geräte möglich ist. Versehen ist jeder Punkt mit einem kurzen Kommentar desjenigen, der das Funkloch gemeldet hat.



Wer sich die Seite bis zum Ende anschaut, findet darauf auch ihren Urheber: den Kreisverband Nordsachsen der Freien Demokratischen Partei. Alles also nur ein Werbegag vor der anstehenden Bundestagswahl? Mitnichten, versichert Christoph Waitz. Der ist zwar in der Tat Bundestagsdirektkandidat der Liberalen für Nordsachsen, erklärt das Projekt aber nur stellvertretend für den nordsächsischen Kreisvorsitzenden Stefan Schieritz, dessen Idee es gewesen sei, und der „bis obenhin in Arbeit“ steckt.



„Man bekommt den Eindruck, dass ländliche Räume von bestimmten Infrastrukturentwicklungen abgekoppelt sind. Es dauert zum Teil ewig, über das mobile Internet große Datenmengen zu übertragen“, so Waitz. Die FDP in Nordsachsen habe diese Erkenntnis freilich nicht exklusiv, weiß der Politiker: „Es wird auch in anderen Bundesländern parteiübergreifend an Lösungen gearbeitet. Nun ist das Sammeln von Funklöchern eine Sache. Eine ganz andere Baustelle sind tatsächlich die Lösungen.



Hier zeichnet Waitz folgenden Weg: Als Mitglied im FDP-Landesvorstand werde Stefan Schieritz die Erkenntnisse dem höchsten Landesgremium seiner Partei vortragen. Dort könnte daraus eine politische Forderung formuliert werden, die wiederum ihren Niederschlag in der sächsischen Landespolitik finden könnte – „als außerparlamentarische Opposition ist das freilich ein schwieriges Unterfangen“, weiß der Markkleeberger. Einen weiteren Hebel sieht er auf Kreisebene. So werde sich Stefan Schieritz ganz sicher mit den Ergebnissen der Kampagne an Landrat Kai Emanuel wenden, um diesen in die Lösung einzubeziehen.



Dass es nun an der Politik sei, die Mobilfunkunternehmen zu einer besseren Versorgung des ländlichen Raums zu drängen, ist für Christoph Waitz kein Widerspruch zur sonst üblichen Haltung der FDP, die den Märkten den Vorrang gibt. Tatsächlich „kann man nicht alles dem Markt überlassen.“



Von der Politik dürfe man erwarten, dass sie Rahmenbedingungen schafft, die es Menschen und Unternehmen erlauben, im ländlichen Raum zu arbeiten. Zumal wenn Fördermittel im Spiel seien, dürfe nicht zugelassen werden, „dass sich die Telekommunikationsunternehmen in den Städten eine goldene Nase verdienen, während auf dem Land kein unternehmerisches Risiko eingegangen wird.“



Wer die Internetseite www.funkloch-nordsachsen.de besucht, kann dort über einen einfache Maske „sein“ Funkloch eingeben. Abgefragt werden neben dem Ort auch das Netz sowie die Art des Funklochs. Mancherorts lässt es sich durchaus telefonieren, nur Daten lassen sich nicht durchs Netz bewegen. Wer will, kann zudem noch einen Kommentar hinterlassen.

Das schreiben die Funkloch-Melder:

„D1 sehr schlecht“, lautet die Meldung aus Großtreben.

„Teure Handyrechnung, bei aber Null Datenempfang“, wird in Wörblitz moniert.

In „#Dautzschen muss man ins Bad fürs Internet und Telefonieren.“

„Telefonieren fast nur mit Vodafone möglich. Mobiles Internet bei allen Anbietern absolut miserabel!!“, heißt es aus Gräfendorf.

„LTE sehr schwach. 8 bis 19 Uhr, 18 bis 23 Uhr und am Wochenende. Telefonie- Empfang in Gebäuden miserabel“, liest sich die Kritik aus Wildschütz.

„Leider in jedem Netz fast Null Empfang. Eine Zumutung.“, wird in Neußen beklagt.

„D2. Habe wenig Empfang. Null LTE.“, lautet die Kritik aus Kobershain.