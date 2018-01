Nordwest: Dieses Jahr kein Silvester-Chaos

Auch wenn der City-Dienst am Neujahrstag wieder allerhand zu tun hatte und auch die Blaulicht-Kräfte in der Nacht zuvor im Einsatz waren: Zumindest im Stadtteil Nordwest gab es dieses Mal nicht so viel Arbeit …

Torgau. Auch wenn der City-Dienst am Neujahrstag wieder allerhand zu tun hatte und auch die Blaulicht-Kräfte in der Nacht zuvor im Einsatz waren: Zumindest im Stadtteil Nordwest gab es dieses Mal nicht so viel Arbeit, um die Hinterlassenschaften des Jahreswechsels zu beseitigen. Das sieht zumindest Horst Redel.



Der Inhaber eines ansässigen Elektro-Services sagte gegenüber der TZ: „In den letzten Jahren wurden immer wieder Böller in die Lampen gesteckt und damit gesprengt“, prangerte Redel diese Missstände an. „Und auf den Wiesen und Freiflächen zwischen den Blöcken sah es nach dem Feuerwerk jedes Mal katastrophal aus.“ Anders jedoch in diesem Jahr. „Die Flüchtlinge sind mit Müllsäcken rumgegangen und haben die Hinterlassenschaften vernünftig aufgesammelt.“ Sachbeschädigungen seien ihm bisher auch nicht aufgefallen. Gerade bei den vielen negativen Meldungen um den Stadtteil, so Redel, müssten einfach auch mal die positiven Dinge ins Licht gerückt werden.