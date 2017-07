Norman Wehner: "Ein Weiterkommen ist Pflicht"

NFV-Pokalchef Pokalchef Manfred Otto sieht in den Begegnungen m Rackwitz –Zschortau, Pehritzsch – Jesewitz, Wölkau – Mörtitz keinen Favoriten. In den Duellen, die sich die Teams aus den westlichen Teilen des Fußballkreises liefern, könne jeder jeden schlagen.

Eine deutlich einseitigere Partie verspricht das Spiel zwischen Kobershain und Hartenfels Torgau. Für den Koordinator im Herrenbereich beim SCH, Norman Wehner, übrigens wohnhaft in Kobershain, „ist ein Weiterkommen aber Pflicht. Wir werden dieses Spiel in Kobershain als Vorbereitung für die kommende Serie betrachten.“ Das genaue Ergebnis spiele dabei keine Rolle – nur eben der Sieg. Überzeugt von der Zugkraft seiner Hartenfelser sagte er: „Wir wünschen den Kobershainern bei dieser Begegnung zahlreiche Zuschauer.“

Von einem klaren Ergebnis geht auch Trainer Steven Pietsch von Süptitz II aus. „Unseren Gegner Schirmenitz kennen wir ja aus den Punktspielen. Wir hatten in der vergangenen Spielserie alle beiden Spiele klar gewonnen. Unser Ziel ist das Erreichen der 2. Runde.“ Weiterkommen möchten auch die Belgeraner. Die erste Mannschaft von Trainer Martin Rössel muss beim SV Naundorf ran und freut sich auf das Match. „Unsere Vereine sind befreundet. Wir waren erst vor 14 Tagen zu deren Vereinsfest als Gast eingeladen. Pokalmäßig wollen wir allerdings die 2. Runde erreichen.“ Weiaus schwieriger dürfte die Aufgabe für Belgern II werden. „Krostitz II ist haushoher Favorit. Aber Bange machen gilt nicht, wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen.“

Apropos Naundorf: Hier ergab das Los eine kuriose Paarung. Naundorf II muss nach Naundorf. Der Zweite des SV (bei Eilenburg) muss zu Traktor (bei Oschatz).

Ein Duell der Reservemannschaften gibt es zwischen Schildau und Wölkau. Die Männer von Mannschaftsbetreuer Mirko Schmidt, in der abgelaufenen Saison im Norwegermodell unterwegs und damit Kreisklasse-Meister geworden, wollen in die zweite Runde. „Wölkau II wurde Tabellenletzter der Staffel West im vergangenen Jahr. Aber wir werden trotzdem konzentriert zu Werke gehen.“ Im Pokal geht es allerdings Elf gegen Elf.



Die erste Mannschaft aus der Gneisenaustadt tritt unterdessen im Wernesgrüner Sachsenpokal an. Da geht es in Runde 1 für den TSV nach Stollberg zum dortigen Landesklassisten. Vereinspräsident Uwe Tempel hat bei diesem Spiel ein bisschen Bauchschmerzen. „Stollberg spielt auf Kunstrasen. Vorteil also für den Gastgeber. Aber bange machen gilt nicht, wir wollen in die 2. Runde“, so seine Aussage, um eventuell einen attraktiven Gegner zugelost zu bekommen.

Bärenpokalsieger Wacker Dahlen hat ebenfalls einen Landesklassisten zu Gast. SV Olbernhau heißt der Gegner. Auch in der Landesklasse West beheimatet, belegte die Elf am Ende Platz 6. Mannschaftsleiter Erdmann will mit Wacker in die 2. Runde. „Wir nutzen unsere Heimstärke und unsere Fans mit ihrer tollen Stimmung. Aber trotzdem müssen wir Vorsichtig zu Werke gehen“, ließ Erdmann verlauten.

Ein Hammerlos wurde dem SV Süptitz zugelost. Landesligaaufsteiger Lipsia Eutritzsch kommt in die Sportarena. Mannschaftsleiter Carsten Pierer ist über diese Auslosung, was die Zuschauerkulisse anbetreffen wird, höchst zufrieden. „Der Favorit ist und bleibt Lipsia, da beißt die Maus kein Faden ab. Aber wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen.“

Ausgelost wurden mittlerweile auch die ersten Runden im Sachsenpokal der Junioren. Union Torgau vertritt die Region in der A-, B- und C-Jugend. Während die C-Junioren zunächst ein Freilos haben (Oschatz auch), müssen die B-Jugendlichen beim Großenhainer FV ran. Auch die A-Junioren müssen reisen und zum JFV Elster-Röder fahren. Gespielt wird am 19. und 20. August.