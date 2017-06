Notzufahrt zum PEP entsteht

Allerdings wird dies erst in den Sommerferien notwenig sein. Bis dahin gibt es zumindest auf der PEP-Kreuzung freie Fahrt.

Nach Pfingsten wird mit der Fahrbahnerneuerung im Torgauer Außenring begonnen, die sich über eine Länge von etwa einem Kilometer erstreckt. Begonnen wird an der Bahnüberführung in Höhe HEM-Tankstelle. Ziel ist der Knotenpunkt B 182/B 183 sowie der westliche Fahrstreifen der B 182. Bei letzterem auf einer Länge von 85 Metern. In vier Bauabschnitten soll etwa ein halbes Jahr lang unter Vollsperrung gewerkelt werden.