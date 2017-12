Nowacks Jungs ziehen durch

Fussball. Das A-Junioren-Team des Jugendfördervereins Union Torgau (JFV) marschiert durch die Landesklasse Nord wie das heiße Messer durch die Butter. Die Unioner kassierten in zehn Spielen nur ein Unentschieden. In die Rückrunde gehen die Fußballer von Trainer Peter Nowack als Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung vor der SG Taucha und neun Zählern vor der BSG Chemie Leipzig. Dabei haben die Elbestädter sogar noch ein Spiel weniger als die beiden Verfolger absolviert. TZ sprach mit Peter Nowack, 56 Jahre alt, der als Schulleiter am Johann-Walter-Gymnasium tätig ist.

TZ: War mit dieser Entwicklung zu rechnen?

Peter Nowack: Die Jungs haben sich das Ziel gesetzt. Die Vereinsführung hat das Team nicht unter Druck gesetzt, auch ich nicht. Die meisten von ihnen haben schon in der vorigen Saison als jüngerer Jahrgang in der Landesklasse gespielt. Dazu kamen damals vier noch bei den B-Junioren spielberechtigte Jungs. Und wenn wir mit solch einer Mannschaft Zweiter wurden, ergibt sich das hohe Ziel für diese Saison, was die Mannschaft bisher klasse umgesetzt hat.

Acht Punkte Vorsprung ist ein gewaltiges Polster. Ist der Staffelsieg nahe?

Die Chancen stehen gut. Klar wollen wir am Ende Erster werden. Wir müssen gut in die Rückrunde starten, die am 4. März beginnt und wir müssen klar im Kopf bleiben. Wir üben derzeit vorwiegend in der Halle, wollen aber so zeitig wie möglich draußen trainieren. Ich stelle immer wieder fest: Wenn wir nach dem langen Hallentraining nach draußen zurückkehren, funktionieren bestimmte Spielabläufe nicht gleich wieder so wie wir sie brauchen. Wir beginnen die Vorbereitung am 27. Januar zuhause mit der Partie gegen Landesligist 1. FC Lok. Es wird schwer, die Spitze zu behaupten. Viel hängt vom Start ab.

Das heißt, die Torgauer Fußball-Freunde können sich in der nächsten Saison auf Landesliga-Spiele gegen namhafte Klubs wie Lok Leipzig, VFC Plauen, Budissa Bautzen und das Nordsachsenderby gegen den FC Eilenburg freuen?

Das steht noch nicht fest. Die Landesliga wäre schon ein Abenteuer, aber ein sehr teures wegen der Auswärtsspiele. Und sportlich bedeutet es eine große Herausforderung. Im Altkreis Torgau gibt es außer meinen übriggebliebenen sechs Jungs aus dem jetzigen Team sowie aus unseren B-Junioren aufrückende Akteure genügend weitere Spieler, die das Zeug hätten, bei uns Landesliga zu spielen. Sie laufen jedoch derzeit für andere Vereine wie FC Eilenburg, SV Süptitz, Grün-Weiß Dommitzsch oder Roland Belgern auf. Das ist schade. Aber um diese veranlagten Spieler für Union zu gewinnen, müsste der Wille von allen Beteiligten vorhanden sein. Die Entscheidung, im Falle unseres Staffelsieges aufzusteigen, muss am Ende die Vereinsführung treffen.

Was macht Ihre Mannschaft so stark?

Wir sind auf allen Positionen respektabel besetzt. Und wir sind eine wirklich gute Truppe, die auch außerhalb des Platzes zusammenhält. Und wir unterscheiden uns in der Spielweise von den meisten anderen Vereinen der Staffel deutlich.

Können Sie das bitte genauer erklären?

Ich lasse kurze und schnelle Bälle laufen. Wir spielen auf Ballbesitz, erarbeiten uns auf diese Art viele Chancen. Die Konkurrenz dagegen agiert mit langen Bällen. Diese Teams schlagen die Bälle nach vorn und lassen ihre Angreifer hinterher rennen. Wir müssen uns in der Rückrunde darauf einrichten, dass die Gegner noch defensiver spielen als bisher, weil sie unsere Spielweise kennen. Und wenn sie mit acht Mann hinten drin stehen, die nur unser Spiel verhindern wollen, bekommen wir nicht mehr so viele Chancen. Gerade deswegen müssen wir unsere Abschlüsse der vielen Torgelegenheiten verbessern und deutlich cleverer bei Standards reagieren.

Wer sind die Leistungsträger Ihres Teams?

Erstmal sind wir eine gute Mannschaft mit zahlreichen veranlagten Akteuren. Jungs wie die Abwehrspieler Birk Spinn und Nick Bornmann ragen heraus wie im Mittelfeld Gino Weimann, Karl Nowack und Jonas Mittag. Und in der Spitze ist Oliver Stein nicht nur wegen seiner zwölf Tore eine in Anführungsstrichen Waffe auf dem Spielfeld.

Aus Ihrer Mannschaft kommen auch Spieler in der Ersten von Hartenfels zum Einsatz…

Stimmt. Weimann, Bornmann, Nowack und Torwart Max Sandmann haben schon fünf oder sechs Spiele bei den Erwachsenen von Hartenfels absolviert und Roger Weber kommt regelmäßig bei Elbaue zum Einsatz. Das kann für uns als A-Junioren noch zum Problem werden. Die Doppelbelastung erhöht auch die Verletzungsgefahr. Ich denke da an Karl Nowack, der mit Muskelfaserriss im Oberschenkel schon lange pausieren muss. Er hatte nach zehn Spieltagen schon so viele Partien absolviert wie ein junger Spieler normal in der gesamten Saison.

Sind Ihre A-Junioren wirklich, wie einst bei der Union-Gründung gewollt, eine Art Altkreisauswahl Torgau?

Ja. Eigentlich ist es schon eine kleine Kreisauswahl. Unsere Spieler kommen von Hartenfels Torgau, FC Elbaue, Dommitzsch, Belgern und Süptitz. Der Union-Gedanke ist ein wirklich guter, aus dem die gesamte Fußball-Region Nutzen ziehen könnte, wenn endlich das kleinkarierte Vereinsdenken mancher Vereinsfunktionäre enden würde.

Eine Torgauer Landesklassen-Mannschaft, deren Spieler als Vorbilder für Ihre Jungs dienen, könnte Torgau sicher gut gebrauchen?

Stimmt. Meine Jungs würden im Männerbereich sicher gern so hochklassig wie möglich spielen. Ein Landesklasse-Team von Hartenfels, das es viele Jahre gab, wäre schön und für viele der Jungs eine Herausforderung.

Bei allem Vertrauen, überschätzen Sie dabei nicht einige Ihrer Akteure?

Nein. Die Jungs, die bei mir schon länger spielen, besitzen schon eine beachtliche Konstanz, Spielverständnis, Körperlichkeit und Ballsicherheit. Sie trainieren mindestens zweimal wöchentlich bei Hartenfels mit ihren Teamkollegen. Dazu kommt bei der Mehrzahl von ihnen eine zusätzliche Trainingseinheit im Fußballsport-Kurs bei mir an der Schule, der von Frank Schmidtke geleitet wird, denn die Hälfte geht in die zwölfte Klasse des Gymnasiums. Die Landesklasse haben die meisten jetzigen A-Junioren drauf.