Nudel-Kiri möchte wiederkommen

Zahlreiche Marktschreier hatten ihre Wägen vor dem Rathaus geparkt und versuchten, ihre Waren an den Mann zu bringen. Ob den Marktschreiern dieses Vorhaben geglückt ist oder ob sie das nächste Mal einen großen Bogen um die Elbestadt machen, fand die TZ im Gespräch mit Kiriakos Karagiakos, auch Nudel-Kiri genannt, heraus:

TZ: Wie war die Ausbeute des „Hamburger Fischmarktes“ in Torgau für Sie und ihre Kollegen?

K. Karagiakos: Es war okay, jedenfalls aus meiner Sicht. Natürlich kann ich nicht für meine Marktschreier-Kollegen sprechen, aber für mich war es in Ordnung.

Wurden ihre Erwartungen erfüllt?

Da muss ich ehrlich sagen, nicht ganz. Es waren ein paar Leute da und die haben dann auch ordentlich eingekauft, aber alles in allem hätte ich mir doch mehr gewünscht.

War dies ihr erster Besuch in Torgau?

Ja. Bisher kam ich noch nicht in den Genuss, weder privat noch geschäftlich, dieser Stadt einen Besuch abzustatten.

Und, nachdem sie nun drei Tage hier waren, was halten sie von der Stadt?

Torgau ist wirklich sehr schön. Aber nicht nur die Stadt mit den hübschen Gebäuden, auch die Menschen hier sind wirklich toll. Richtig nett und auch sehr kauffreudig.

Gab es denn eine besondere Zeit, zu der die Leute besonders zahlreich auf dem Fischmarkt eingekauft haben?

Ja, das war bei uns der Vormittag. Besonders am Freitag war schön viel los, aber eben auch nur vor der Mittagszeit. Nachmittags konnte man es echt vergessen, da kam kaum noch jemand zu uns auf den Markt.

Und wird der Hamburger Fischmarkt noch einmal einen Besuch abstatten, trotz der nicht ganz erfüllten Erwartungen?

Wenn es nach mir ginge, definitiv. Aber das liegt leider nicht an uns Marktschreiern, sondern an dem Veranstalter, der Oldenburger Veranstaltungs GmbH, in deren Auftrag wir gemeinsam durch die Gegend ziehen. Und da steht bislang noch nichts fest.

Und wo führt sie die Reise nun hin, direkt in die nächste Stadt zum Fischmarkt?

Im Moment bin ich erst einmal noch bei mir zuhause in Baden-Württemberg. Und dann, am Mittwoch, geht es weiter nach Augsburg.