Nun auch Süptitz mit eigener Kinderfeuerwehr

Süptitz. Gleich zweimal hatten die Süptitzer Grund zum Feiern: Nicht nur, dass man am Samstagnachmittag zum 20. Feuerwehrfest laden konnte. Auch der Feuerwehrnachwuchs sollte eine große Rolle spielen. Denn zum Jubiläumsfest konnte Ortswehrleiter Sebastian Bäßler die Gründung einer Kinderfeuerwehr bekanntgeben.



Vor eineinhalb Jahren habe man das Projekt bereits angeschoben. Nun also die feierliche „Grundsteinlegung“. Lagen vor dem Fest zaghafte drei Anmeldungen für Steppkes von sechs bis acht Jahren vor, konnte sich Nina Klunkert, die Leiterin der Kinderfeuerwehr, am Ende des Tages über satte 13 freuen. Die treffen sich bereits am kommenden Mittwoch um 16.15 Uhr am Süptitzer Gerätehaus zum ersten spielerischen Unterricht.