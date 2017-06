Nun ist es amtlich

Fußball. Die 1. Herren des TSV 1862 Schildau verlor am Mittwochabend ihr Landesklasse-Wiederholungsspiel beim VfK Blau-Weiß in Leipzig und steigt nun in die Fußball-Kreisoberliga ab.

(Landesklasse NORD/Männer) Wiederholungsspiel VfK BW Leipzig – TSV 1862 Schildau 3:0 (2:0)

Die Neuauflage des am 27. Mai abgeborchenen Spiels VfK gegen den TSV konnte diesmal erfolgreich ausgetragen werden. Die Polizei zeigte Präsenz, da ein erneuter Zwischenfall nicht ausgeschlossen werden konnte. Für die Schulze-Elf war es die letzte Möglichkeit, um mit einem Sieg rein rechnerisch den drohenden Abstieg doch noch verhindern zu können und die endgültige Entscheidung auf den letzten Spieltag zu vertagen.

Am Mittwoch pünktlich um 19 Uhr pfiff Schiedsrichter Christopher Fiebig aus Burgstädt die Partie an. Wie bereits zu erwarten war, dominierte die Platzherren von Anfang an. Die Gäste versuchten den Gegner vom eigenen Strafraum fern zu halten und durch gezielte Anspiele in die Spitze gefährlich zu werden. Doch dass diese Marschroute nur bedingt aufging, zeigte sich bereits nach acht Spielminuten. VfB-Akteur H. Noseck spazierte durch die Gäste-Abwehr, bis in den 16-Meter-Raum und konnte fast unbedrängt in das lange Eck einschieben.

Die Schildauer waren nach dem Rückschlag weiter nur mit Abwehrarbeiten beschäftigt und konnten vorne kaum Akzente setzen. Die Vorentscheidung fiel in der 20. Spielminute. Der Unparteiische ahndete ein Foul eines TSV-Spielers im eigenen Strafraum und zeigte folgerichtig auf den Elfmeter-Punkt. Kevin Prochaska verwandelte sicher zum 2:0. Bis zum Halbzeitpfiff stand dann die TSV-Abwehr kompakter, ließ keinen weiteren Gelegenheiten zu und hatte durch Matti Geissler sogar die Möglichkeit zu verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die Leipziger klar spielbestimmend, erarbeiteten sich gute Einschussmöglichkeiten. Treffer Nummer 3 lag in der Luft und dieser fiel dann auch in der 75. Spielminute, als Tom Leischker eine Hereingabe per Kopf in die Schildauer Maschen einnetzten konnte. Das beim Gastgeber „Fair Play“ groß geschrieben wird, zeigten die VfK-Spieler auch auf dem Platz. Als der Unparteiische erneut auf Strafstoß entschied, konnte sich TSV-Schlussmann Max Hammer auszeichnen und parierte den Elfer.

Allerdings ließ der Schiedsrichter den Strafstoß wiederholen, da er der Meinung war, dass ein Schildauer Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen war. Im zweiten Anlauf wurde der Ball dann als faire Geste in die Arme des Schildauer Schlussmanns geschossen. Letztendlich wurde der Gastgeber seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang die zurückhaltenden, ohne Druck agierenden Schildauern, trotz mangelnder Abschlussstärke klar und eindeutig mit 3:0.

Schildau: Hammer, Zölfl, Geissler, Reiche, Klotzsch, Otto (52. Kanitz), Herre, Knor, Gesse, Czyzewski 46. St. Schubert), 11. Spieler k.A.; TF: 1:0 Noseck (8.), 2:0 Prochaska (20.), 3:0 Leischker (75.); SR: Ch. Fiebig (Burgstädt); ZS: 50