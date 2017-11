Nur ein Spiel und dieses verloren

Volleyball. Am vergangenen Samstag bestritt die 2. Damenmannschaft des TSV Schildau ihr zweites Heimspiel in der noch jungen Saison. Zu Gast waren der BBV Wurzen sowie die L.E. Volleys V. Die Leipziger reisten aufgrund ihrer personeller Unterbesetzung nur als Schiedsgericht an.

Die Schildauerinnen mussten auf beide Außenangreiferinnen S. Hartig und C. John verzichten, die durch J. Steinert und M. Naudszus vertreten wurden.

Die TSV-Spielerinnen starteten hoch motiviert in den 1. Satz, mit der Ambition, die ersten Punkte einzufahren. Dieser begann mit einem Rückstand von 0:2, den die Schildauerinnen jedoch wieder aufholen konnten. Durch ein gutes Zusammenspiel auf beiden Seiten verlief das Spiel ziemlich ausgeglichen. Keiner wollte dem anderen etwas schenken. Nach einem Ausgleich von 20:20 konnte die 2. Damenmannschaft das Spiel mit präzisen Aufschlägen und gezielten Angriffen drehen und gewann den 1. Satz mit einem Endstand von 25:21.

Motiviert ging es weiter in den 2. Satz. Auch hier verlief das Spiel bis zu einem Stand von 9:9 ausgewogen. Doch das Blatt wendete sich. Nichts funktionierte mehr. Die Annahmen kamen nur mühsam zur Zuspielerin N. Wenisch, die es somit schwer hatte, ihre Angreiferinnen mit präzisen Pässen zu versorgen. Trotz personeller Änderung durch M. Baloun, wollte das Zusammenspiel nicht gelingen. Trainer D. Günther nahm beim Stand von 10:18 die zweite Auszeit. Diese fruchtete nicht und die Wurzener brachten ihren 8-Punkte-Vorsprung über die Zeit. Die TSV-Damen konnten sich nicht mehr ins Spiel zurückkämpfen und gaben den Satz mit 13:25 ab.

Nun musste ein Sieg her. Die Schildbürgerinnen starteten in den 3. Satz. Trotz anfänglicher Bemühungen und einem Spielerwechsel konnten sie den starken Aufschlägen der Wurzenerinnen nicht standhalten und gaben somit Punkt für Punkt ab. Auch die zwei genommenen Auszeiten wirkten nicht. Die Lücken im gegnerischen Feld wurden nicht ausgenutzt und die Schildauer Abwehr zeigte deutlich Schwächen. Somit verloren sie auch den 3. Satz mit 16:25.

Im letzten Satz stand das Glück nicht auf Seiten der TSV-Damen.

Sie bekamen die Mädels des BBV Wurzen einfach nicht unter Kontrolle. Der Block stand nicht richtig, die Annahme blieb weiterhin fehlerhaft und auch die Angriffe wurden nicht mit genügend Druck auf die gegnerische Seite gebracht. So wurden die Schildauerinnen nach nur 19 Minuten mit einem Endstand von 11:25 abserviert.

Trotz des verlorenen Spieltages lassen die Damen von Dietmar Günther nicht die Köpfe hängen und wollen am nächsten Spieltag – 2.12. in Markleeberg – angreifen und wieder Punkte holen. Dafür müssen sie aber leistungstechnisch noch eine Schippe drauflegen.

Satzfolge: 25:21 13:25 16:25 11:25

Das angesetzte 2. Spiel des TSV Schildau II gegen die L.E. Volleys V ging mit 3:0 Punkten und 75:0 Satzpunkten in die Tabelle (Beschluss Staffelleiter).

Schildau: M. Golubka, N. Wenisch, T. Mehle, V. Steinert, J. Steinert, M. Naudszus, M. Baloun, S. Ferl, J. Heinrich

Aktuelle Tabelle: 01. SV Stahl Brandis 7 19:05 17 02. BBV Wurzen 7 16:08 15 03. SG Markkleeberg IV 5 12:04 12 04. GLVC 2014 5 11:08 10 05. SV Sachsen Delitzsch 1994 7 13:12 10 06. SV Reudnitz II 3 09:01 09 07. SV Reudnitz III 6 07:15 05 08. TSV 1862 Schildau II 5 05:12 03 09. TSV Leipzig 76 III 4 00:12 00 10. L.E. Volleys V 5 00:15 00



