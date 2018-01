Nur ein Strohfeuer

Volleyball. Die Volleyballer des Dommitzscher SV Grün-Weiß traten in der Bezirksliga der Männer gegen den SV Stahl Brandis an. Richtig funken wollte es bei den Dommitzschern nicht, ein Sieg war nicht drin.

Wieder setzte es für die Volleyballer des Dommitzscher SV Grün-Weiß eine Niederlage, dieses mal vom SV Stahl Brandis.

Im ersten Spiel des Tages setzten sich die gastgebenden Brandiser klar mit 3:0 gegen den TSV Leipzig 76 II durch.

Eigentlich wollten die Dommitzscher mal wieder etwas Zählbares aus einem Auswärtsspiel mitnehmen. Doch dies gelang ihnen nicht. Die Dommitzscher verschliefen die Anfangsphase und lagen schnell mit 6:12 im Hintertreffen. Auch die Auszeit nutzte nicht viel, denn auch im Anschluss fanden die Elbestädter nicht zu ihrem Spiel und gaben den ersten Satz mit 17:25 Punkten deutlich ab.

Im 2. Satz waren die DSV-Spieler dann doch von Anfang an wach und spielten mit den Brandisern auf Augenhöhe. Durch starke Angaben von R. Jäkel konnten sie sich sogar leicht absetzen. Eine gute Block- und Feldabwehr taten dann den Rest, um den kleinen Vorsprung mit ins Ziel zu nehmen. Am Ende 25:23-Satzsieg für Dommitzsch.

Doch den Schwung des Satzgewinnes konnten die Gäste nicht mit in den 3. Satz nehmen. Brandis stach mit guten Angaben und Angriffen und erspielte sich eine 7:1-Führung. Auszeit Dommitzsch. Doch die Break brachte nicht den gewünschten Effekt. Oft waren die Dommitzscher einen Schritt zu spät und nicht ganz bei der Sache. Beim Spielstand von 16:23 folgte die 2. Auszeit. Und auf einmal arbeitete sich die DSV-Sechs Punkt um Punkt an die Hausherren heran. Wieder waren es die Angaben von R. Jäkel plus auch starke Angriffe und eine gute Feldabwehr, mit denen sich die Green Maschine bis auf 23:24 heran kämpfte. Doch dieser Kraftakt wurde nicht belohnt und die Brandiser entschieden den 3. Satz gleichfalls für sich.

Die Elbestädter wussten, der nächste Satz muss ihnen gehören, um den 5. Satz, sprich den Tie-Break zu erreichen. Aber wieder erwischten sie einen Fehlstart und lagen mit 1:5 im Hintertreffen. Aber die DSV-Spieler ließen die Köpfe nicht hängen und probierten alles, um den Satz für sich zu entscheiden. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ab der Satzmitte konnten sich jedoch die Gastgeber absetzen. Der Block der Brandiser stand hervorragend und ihre Angriffe waren gut platziert, sodass die Dommitzscher nicht mehr Schritt halten konnten. Die Brandiser sicherten sich den 4. Satz (25:21) und feierten ihren 2. Heimsieg des Tages.

Tabelle:

1. SV Reudnitz II 13 31:16 27 2. SV Sachsen Delitzsch 1994 12 27:12 26 3. GSVE Delitzsch III 11 25:16 23 4. SV Stahl Brandis 11 23:16 20 5. Krostitzer SV II 11 22:17 19 6. SV Hohenprießnitz 10 19:18 16 7. Dommitzscher SV 12 22:25 16 8. SV Bad Düben II 12 16:26 13 9. L.E. Volleys III 11 17:25 11 10. TSV Leipzig 76 II 13 6:37 3

Dommitzsch:

Schulze, F. Simon, Schmidt, S. Simon, Füssel, Kerwel, Jäkel

Bezirksliga Männer