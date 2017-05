DOMMITZSCH Kirchlicher Beistand für 85-jähriges Geburtstagskind Falkenberg feierte am Samstag auch mit Hilfe des ehemaligen Dommitzscher Pfarrers Matthias Kopischke seine Feuerwehr mehr…

NORDSACHSEN Gute Resonanz auf Aktion zum Muttertag Eigentlich hätten’s ja 50 Gewinnerinnen geben müssen, denn so viele Bewerbungen schickten Kinder für die Aktion „Meine Mutti ist die Beste“ ein. mehr…

TORGAU Hand in Hand beim Strandbad-Picknick Laut Wetter-App standen die Vorzeichen für das spontan auf die Beine gestellte Event am Samstag nicht gerade günstig: Doch zur Freude der Veranstalter des Strandbad-Picknicks durchbrach die Sonne ab 13.30 Uhr dann aber die Wolkendecke. mehr…

NORDSACHSEN Grillmeile mit Gast aus Brandenburg Am 24. Juni steigt im Torgauer PEP die Zweitauflage der Grillmeile. Wie berichtet sind nur noch zwei Plätze im Zehner-Starterfeld frei. Über die Vorbereitungen sprach die Heimatzeitung mit Nicole Steeg vom Organisationskomitee. mehr…

NORDSACHSEN Nun auch Süptitz mit eigener Kinderfeuerwehr Zum 20. Feuerwehrfest konnte dieser wichtige Grundstein gelegt werden / Schon jetzt 13 Anmeldungen und damit deutlich mehr als erhofft mehr…

TORGAU Mann bastelt aus Blitzknallern Sprengkörper Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag in Torgau zu einer Bedrohungslage, die einen größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften nach sich zog. Am Wochenende präzisierte die Polizei das Einsatzgeschehen … mehr…

NORDSACHSEN Lehrlinge treten wieder gegeneinander beim Pushball an Die Sächsischen Gestütsverwaltung begeht in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum ihrer Gründung. TZ sprach im Vorfeld mit Gestütsleiter Steffen Bothendorf. mehr…

NORDSACHSEN Waldjugendspiele starten wieder in Torfhaus In der kommenden Woche werden die diesjährigen Waldjugendspiele eröffnet. Los geht es am Mittwoch und Donnerstag in Torfhaus. mehr…

NORDSACHSEN Einen abgelegenen Rückzugsort geschaffen Seit sieben Jahren wird der ehemalige Holzhof bei Falkenberg in ein kleines Naturparadies umgewandelt. mehr…

NORDSACHSEN "Wie vom Blitz getroffen" Nach fünfjähriger Vorbereitungszeit haben 13 weltweite Betroffenen-Organisationen mit Unterstützung der Internationationalen Gesellschaft zur Erforschung des Bluthochdrucks in der Schwangerschaft (ISSHP) am 22. Mai 2017 den ersten weltweiten Präeklampsie-Tag ins Leben gerufen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

