OBM und Prinzensänger: Torgaus neues Traumpaar

Torgau. Jens Sembdner und Romina Barth sind ein Paar. Die Gerüchteküche rund um die Beziehung von Prinzen-Sänger Sembdner und Torgaus Oberbürgermeisterin brodelte zwar schon lange, nun ist es jedoch offiziell. Barth postete ein Foto in dem sozialen Netzwerk Instagram, auf dem sie zusammen mit dem Musiker zu sehen ist. Gegenüber der Dresdener Morgenpost versicherte Barth außerdem: „Das ist richtig, wir sind zusammen.“ Am 31. Mai hatte die Leipziger Erfolgsband, zu deren Gründungsmitglieder Jens Sembdner gehört, einen Auftritt in Torgaus Sankt-Marien-Kirche.