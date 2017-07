Ohne Bildung keine Arbeit

Nordsachsen. Gedacht haben mag es sich jeder. Jetzt ist es mit Fakten unterlegt und damit amtlich: Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit.

„Fachkräfte mit einem Berufsabschluss und Akademiker sind deutlich seltener von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne beruflichen Abschluss“, ist die Erkenntnis aus der entsprechenden erstmals auf Länder- und Kreisebene veröffentlichten Statistik der Bundesagentur für Arbeit. In der Statistik werden die Arbeitslosenquoten für Menschen ohne Berufsabschluss, für gelernte Fachkräfte und Akademiker ausgewiesen.



„Das Risiko von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, hängt sehr stark von der Qualifikation ab. Je höher die Qualifikation, desto geringer ist das Risiko arbeitslos zu werden. Die Menschen ohne Berufsabschluss sind deshalb besonders von Arbeitslosigkeit betroffen“, erklärt Arbeitsagenturchefin Cordula Hart-rampf-Hirschberg. „Wenn gut Qualifizierte arbeitslos werden, sind sie häufiger kürzer arbeitslos, weil sie schneller eine neue Beschäftigung finden.“

Beispiel Nordsachsen. Hier betrug die Arbeitslosenquote über alle Gruppen hinweg im Jahr 2016 durchschnittlich 8,5 Prozent.



Im gleichen Jahr lag diese Quote für Menschen mit einer akademischen Ausbildung bei 2,7 Prozent und für Menschen mit einer betrieblichen oder schulischen Ausbildung 7,3 Prozent. Nimmt man nun aber die Menschen ohne eine Ausbildung her, dann lag die Arbeitslosenquote für diese Gruppe bei 39,3 Prozent!

Innerhalb des Freistaates ist Nordsachsen mit dieser Zahl negativer Spitzenreiter. Nur Görlitz liegt mit 39,1 Prozent noch auf diesem Niveau. Der Zusammenhang ist freilich klar: Beide Landkreise sind unter den Top-3 der Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Sachsen und beide haben mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Klar, dass das vor allem auf die Menschen ohne Ausbildung durchschlägt. Zwar liegen auch die Städte Leipzig und Chemnitz auf einem hohen Arbeitslosen-Niveau – dass hier die Verteilung der Arbeitslosen ein wenig anders liegt, habe unter anderem mit der hochschulbedingten Bevölkerungszuammensetzung zu tun, erklärt Agentur-Pressesprecher Volkmar Beier.



Unabhängig von den nun vorliegenden Zahlen ist das Thema Bildung und Berufseinstieg für die Arbeitsagentur nicht neu. „Die gestiegenen und teils auch neuen Anforderungen in der Arbeitswelt erfordern eine stetige Weiterentwicklung bei den Beschäftigten selbst. In vielen Fällen kommt eine berufliche Anpassungsqualifizierung in Frage, um die Kenntnisse auszubauen oder auf den neuesten Stand zu bringen“, weißt Agentur-Chefin Hartrampf-Hirschberg auf Fördermöglichkeiten in Sachen Weiterbildung für Arbeitslose und auch für Beschäftigte in Unternehmen hin.



„In einigen Fällen kann eine Qualifizierung mit dem Ziel eines Berufsabschlusses die bessere Wahl sein. Nur so ist man langfristig und grundlegend für die berufliche Zukunft gerüstet. Besonders interessant ist dies für Weiterbildungsinteressierte, die keinen verwertbaren Berufsabschluss besitzen. Das kann der Fall sein, wenn der erlernte Beruf schon mehrere Jahre nicht mehr ausgeübt oder der Abschluss nie erworben wurde“, erklärt sie.



Aktuell befinden sich im Landkreis rund 500 arbeitslose Menschen in einer beruflichen Weiterbildung. Die Zahl liege damit auf Vorjahresniveau – trotz gesunkener Arbeitslosenzahlen, so Volkmar Beier. Damit die Nachfrage der Arbeitgeber und die Angebote der Bildungsträger auf einen Nenner kommen, beruft die Arbeitsagentur gemeinsam mit dem Jobcenter jährlich die sogenannte Bildungsträgerkonferenz ein.



Die Weichen für 2017 wurden dabei bereits Ende des vergangenen Jahres gestellt. 60 Träger waren mit dabei. Neben den inhaltlichen Trends informieren die Behörden in diesem Rahmen auch über Förderprogramme, mit deren Hilfe sich Weiterbildungen finanzieren lassen.



