Ohne Punktverlust in die Endrunde

Am vergangenen Samstag hatten die Torgauer mit der Fahrt nach Chemnitz eine doch relativ kurze Wegstrecke vor sich, um die letzten beiden Spiele in der Vorrunde zu bestreiten.

Hockey. Das Tagesziel bestand darin, den ersten Tabellenplatz zu sichern und eventuell ohne Punktverlust die Vorrunde zu beenden. Erschwert wurde dieses Vorhaben dadurch, dass den Blau-Weißen keine Wechselspieler zur Verfügung standen, und somit hieß es für die anderen – keulen.



Das erste Spiel der Elbestädter fand gegen die Gastgeber vom PSV Chemnitz statt. Diese hatten noch Chancen, zumindest theoretisch, die Torgauer von Platz 1 zu verdrängen. Doch die Blau-Weißen übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld und setzten den Gegner unter Druck. Leider konnten einige gute Chancen nicht zu Toren genutzt werden. Als die Heimmannschaft einen schnellen Konter fuhr, welcher noch durch einige individuelle Fehler begünstigt wurde, stand es überraschend 0:1. Aber schon im direkten Gegenzug nach Wiederanpfiff konnte Justus Ritter nach feiner Einzelleistung ausgleichen. Kurz vor der Pause verwandelte dann auch noch Leopold Pinta eine der vielen Strafecken und der TSV führte 2:1. Als dann nochmals Pinta gleich nach der Pause auf 3:1 erhöhte, schien alles gelaufen zu sein. Doch dies war es nicht. Die Chemnitzer drückten, die Torgauer konnten ihren Spielaufbau nicht mehr vollziehen und schon stand es nur noch 3:2. Die letzten Minuten der Partie ließ die Abwehr um Torwart Oskar Weber und die Verteidiger Felix Szymanski und Lennox Illmann nichts mehr zu und man gewann doch verdient mit 3:2.



Im letzten Match musste die Mannschaft aus Görlitz bespielt werden. Diese sind vom Leistungsstand doch einige Längen von dem der Torgauer entfernt. Alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung gewesen. Dementsprechend spielten die Blau-Weißen auch und konnten durch Ole Romanschek früh in Führung gehen. Durch weitere zwei Tore von Ritter und einen Treffer von Pinta stand es zur Halbzeit 4:0. Nach der Pause trafen diese beiden nochmal jeweils einmal ins Schwarze und somit stand am Ende das Ergebnis von 6:0 für Torgau auf der Anzeigentafel. Die Torgauer haben damit ohne Punktverlust die Vorrunde überstanden.

Die von Ingo Ritter trainierten Knaben B bis 12 Jahre konnten sich damit für die Endrunde qualifizieren. In zwei Spielen gegen die Jungen vom TSV Leuna und Post Chemnitz fällt die Entscheidung über die Teilnahme an den Platzierungsspielen oder am Endspiel an diesem Wochenende.



Torgau: Oskar Weber, Felix Szymanski, Justus Ritter, Leopold Pinta, Lennox Illmann, Ole Romanschek

Zwischenrunde Meisterschaft MHSB Knaben C

Der jüngste Torgauer Hockeynachwuchs, trainiert von Kay Zimmermann, trifft in Weimar in der Zwischenrunde mit den besten zwölf Mannschaften der bis 10-jährigen Jungen dabei auf die Vertretung des Leipziger SC, Erfurter HC II und Vimaria Weimar. Die zwei Bestplatzierten aus den drei Staffeln dieser Runde erreichen die Endrunde.

Samstag

10 Uhr Torgau – LSC

10.45 Uhr Torgau – Erfurt

12 Uhr Torgau – Weimar