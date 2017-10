Ohne Schiri, merkt Euch das, …

Fußball. … gibt es beim Fußball nicht selten Zank und Streit! Sicherlich: Mit Schiedsrichter mitunter auch, doch in den Punkt- und Pokalspielen geht es disziplinierter und geordneter ab.

Der Nordsächsische Fußballverband hat in den zurückliegenden Jahren viel in die Aus- und Weiterbildung seiner Referees investiert. Zum 6. Oktober verfügt der Verband über 147 Schiedsrichter, davon vier Frauen. Die Schiedsrichtergruppe Torgau-Oschatz umfasst 80 Schiris (davon 1 Frau) und die Gruppe Delitzsch 67 (davon 3 Frauen). Doch es könnten noch ein paar mehr sein, denn von einzelnen Vereinen wird die Thematik Schiedsrichterkontingent zu lax behandelt, wird mit Ach und Krach das Soll erfüllt.



Schiedsrichtergruppe Torgau-Oschatz

Belitz, Ronny (FSV Wacker Dahlen)

Berger, Olaf (SV FA Doberschütz-Mockrehna)

Brauns, Michael (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Breitkreuz, Robin (VfB Kobershain 1992)

Däbritz, Florian (FSV Wacker Dahlen)

Däbritz, Lukas (FSV Wacker Dahlen)

Döring, Christian (FSV Wacker Dahlen)

Einert, Felix (TSV 1862 Schildau)

Engel, Karl-Heinz (FSV Oschatz)

Fischer, Reiner (SV Battuna Beach´99)

Fleischer, Marc (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Forstner, Lothar (Dommitzscher SV Grün-Weiß)

Friede, Leon (SV Traktor Naundorf)

Galesic, Niclas (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Grätz, Simon (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Grau, Vanessa (FC Elbaue Torgau)

Grieser, Florian (SV Merkwitz)

Hartig, Oliver (SV Merkwitz)

Hartländer, Ronny (FSV Beilrode 09)

Heinrich, Andreas (SC Hartenfels Torgau 04)

Hofmann, Markus (SV Strelln/Schöna)

Hönemann, Alfred (SV Roland Belgern)

Hübner, Niclas (JFV Union Torgau)

Jahn, Axel (SG Schmannewitz)

Köditz, Uwe (SV Mügeln/Ablaß 09)

Köhler, Udo (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Kracht, Ronald (Dommitzscher SV Grün-Weiß)

Krost, Florian (FC Elbaue Torgau)

Kühn, Stefan (FSV Luppa 90)

Kühne, Dirk (SV Süptitz)

Kunath, Peter (SV FA Doberschütz-Mockrehna) Leuschner, Bernd (SV Merkwitz)

Lochert, Sven (FSV Wacker Dahlen)

Mayerhofer, Gregor (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Meinel, David (FSV Oschatz)

Meretz, Peter (JFV Union Torgau)

Mielich, Veit (SV Strelln/Schöna)

Milich, Johannes (FSV Beilrode 09)

Möritz, Kai (SV Strelln/Schöna)

Möritz, Niklas (SV Strelln/Schöna)

Mundry, Gerd (Dommitzscher SV Grün-Weiß)

Nestler, Frank (SC Hartenfels Torgau 04)

Nordmann, René (SV Strelln/Schöna)

Oehmigen, Kai (SV Mügeln/Ablaß 09)

Otto, Dirk (SC Hartenfels Torgau 04)

Pflock, Peter (TSV 1862 Schildau)

Pfütze, Enrico (JFV Union Torgau)

Rische, Valentin (SV Merkwitz)

Ronneberger, Sirko (SV Mügeln/Ablaß 09)

Runge, Uwe (FC Terpitz)

Sacipovic, Saban (SV Mügeln/Ablaß 09)

Schalkowski, Patrick (SC Hartenfels Torgau 04)

Schefner, Nick (FC Elbaue Torgau)

Schiffel, Leon (FSV Oschatz)

Schleinitz, Günther (SV Strelln/Schöna)

Schmidt, Reinhard (SC Hartenfels Torgau 04)

Schneider, Jan (SV FA Doberschütz-Mockrehna)

Schrinner, Roland (FC Elbaue Torgau)

Schröder, Dominik (SV Merkwitz

Schröter, Jonas (FSV Beilrode 09)

Schulz, Rick-Peer (FSV Krostitz)

Siano, Rene (SV Roland Belgern)

Simon, Lars (VfB Kobershain 1992)

Springer, Matthias (FA Doberschütz-Mockrehna)

Steils, Kai (SV Mügeln/Ablaß 09)

Thänert, Michael (SC Hartenfels Torgau 04)

Thiele, Dustin (Dommitzscher SV Grün-Weiß)

Törl, Tom (SV FA Doberschütz-Mockrehna)

Träumner, Michael (SV Süptitz)

Trinks, Julian (SC Hartenfels Torgau 04)

Tscherneck, Hannes (SV Roland Belgern)

Untermann, Luca (FSV Blau-Weiß Wermsdorf)

Wahrig, Jonas (SV Merkwitz)

Wahrig, Kevin (SV Merkwitz)

Weber, Roger (FC Elbaue Torgau)

Winkler, Frank (TSV 1862 Schildau)

Wogawa, Ben (SV Merkwitz)

Zänker, Marcel (SV FA Doberschütz-Mockrehna)Zschäbitz, Falk (SV Merkwitz)

Zwingmann, Florian (Dommitzscher SV Grün-Weiß)

Vereine mit einem guten Anzahl an Schiedsrichtern

FSV Wacker Dahlen – 5 Schiedsrichter

SV FA Doberschütz-Mockrehna – 6

FSV Blau-Weiß Wermsdorf – 7

Dommitzscher SV Grün-Weiß – 5

SV Merkwitz – 8

SC Hartenfels Torgau 04 – 7

SV Strelln/Schöna – 6

Schiedsrichtergruppe Delitzsch – Spieljahr

Becker, Siegmar (FSV Glesien)

Bendel, Tobias (SV Naundorf)

Beyer, Siegfried (TSV Rackwitz)

Binner, Roberto (SV Zwochau)

Blume, Frank (FC Eilenburg)

Böhm, Stefanie (FC Eilenburg)

Bohne, Andy (SV Spröda)

Bohne, Hartmut (SV 90 Lissa)

Duckhorn, Bernd (SV Naundorf)

Feustel, Helmut (SV Naundorf)

Gegner, Simon (FC Eilenburg)

Gehrhardt, Helmut (SG Zschortau)

Glocke, Samantha (SV 90 Lissa)

Gründling, Justin (FV Bad Düben 1921)

Hager, Jörg (Union 47 Zschernitz)

Haupt, Sascha (FC Eilenburg)

Haut, Sebastian (TSV Rackwitz)

Hempel, Sascha (SV Concordia Schenkenberg)

Herrmann, Daniel (FC Eilenburg)

Jordan, Christian (SV Concordia Schenkenberg)

Judenhagen, Jopp (FSV Krostitz)

Klügel, Sven (SV Naundorf)

Kottenhahn, Jens (SV Wölkau)

Kottenhahn, Nico (ESV Delitzsch)

Kräger, Uwe (SV Laußig 51)

Kramer, Milan (FC Eilenburg)

Kranz, Dieter (SG Pehritzsch)

Kroke, Uwe (SV Jesewitz)

Malter, André (SV Pressel)

Matner, Sebastian (FC Eilenburg)

Mörschke, Christian (FSV Krostitz)

Opitz, Udo (SV Wölkau)

Otto, Manfred (ESV Delitzsch)

Pfromm, André (SV Pressel)

Piknik, Stefan (SV Laußig 51)

Pöckelmann, Frank (Radefelder SV 90)

Pohl, Tobias (SV Concordia Schenkenberg)

Pohle, Jamie (SV 90 Lissa)

Poppe, Dennis (FSV Glesien)

Reinhardt, Rico (FC Eilenburg)

Reisner, Andre (SV Jesewitz)

Reuschle, Frank (FSV Krostitz)

Ritter, Eric (LSV Mörtitz)

Rohrbach, Patrick (FV Bad Düben 1921)

Rollert, Nadine (SV 90 Lissa)

Rollin, Nick (ESV Delitzsch)

Rommel, Fredi (SV Laußig 51)

Rosse, Christian (SV Wölkau)

Schlenski, Jörg (SV Spröda)

Schöne, Marcel (SG Pehritzsch)

Schönfeld, Philipp (FC Eilenburg)

Schrader, Herbert (FC Eilenburg)

Schubert, Christian (SG Zschortau)

Schumann, Florian (LSG Löbnitz)

Schütze, Werner (TSV Rackwitz)

Spieß, Wolfgang (ESV Delitzsch)

Sprechert, Thomas (ESV Delitzsch)

Stache, Martin (FV Bad Düben 1921)

Stantke, Gerd (SV Grün-Weiß Selben)

Taychert, Florian (SV Laußig 51)

Tennert, Lukas (FSV Krostitz)

Thoß, Patrick (FSV Krostitz)

Trybusch, Niklas (FC Eilenburg)

Wend, Wilfried (LSV Mörtitz)

Werner, Denny (FC Eilenburg)

Wüste, Matthias (SG Zschortau)

Zander, Dietmar (SV Grün-Weiß Selben)

Vereine mit einem guten Anzahl an Schiedsrichtern

FC Eilenburg – 12 Schiedsrichter

FSV Krostitz – 6 (davon einer in der SR-Gruppe Torgau_Oschatz)

ESV Delitzsch – 5

Schiedsrichter-Beobachter (11)

Forstner, Lothar (SFV – Dommitzscher SV Grün-Weiß): Heinrich, Andreas (SC Hartenfels Torgau 04): Krause, Günter (LSG Löbnitz): Kunick, Anja (DFB/SFV – SV Lissa 90); Matthäus, Egon (TSV 1862 Schildau); Mothes, Ralph (FSV Wacker Dahlen); Mörschke, Christian (SFV – FSV Krostitz); Nestler, Frank (SC Hartenfels Torgau 04); Pöckelmann, Frank (SFV – Radefelder SV 90); Reuschle, Frank (FSV Krostitz); Schalkowski, Patrick (SC Hartenfels Torgau 04)

DFB – Deutscher Fußballbund

SFV – Sächsischer Fußballverband