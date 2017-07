Ohne zu zögern gestoppt und zugepackt

Torgau/Mockrehna. Es ist ein ergreifender Moment. Auf der einen Seite des Tisches sitzt Nicole-Stefanie Zielinski. Auf der anderen Seite Maria Opitz mit ihrem Freund Kevin Watter. Die junge Frau hat das Paar ins Café eingeladen, um Danke zu sagen. Stellvertretend für alle Helfer, die in der Nacht zum 29. Juni nach einem Unfall ohne zu zögern und beherzt zupackten, um die Verletzte aus dem Auto-Wrack zu befreien. Und mit einem Schlag sind die Bilder wieder da. Nicole-Stefanie Zielinski erzählt und bekommt dabei Gänsehaut.



Es sind Momente, die niemand erleben will. Ein Alptraum. Der Wagen hatte sich überschlagen, die 30-Jährige hing in den Gurten, kam nicht mehr raus. Es war dunkel, es roch verschmort, als ob es jeden Moment brennen würde. Die Torgauerin verspürte panische Angst. Doch dann kam schnelle Rettung. Rückblende: Es ist Mittwoch, der 28. Juni. Die Schichtarbeiterin wohnt zu jener Zeit noch in Mockrehna und hat einen normalen Arbeitstag hinter sich. Sie will noch einmal zur Tankstelle nach Doberschütz, um ein paar Besorgungen zu machen, die sie in der Hektik vergessen hat. Müdigkeit verspürt sie nicht. Es geht alles wie gewohnt. Kurz nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr befindet sich die junge Frau auf dem Rückweg, die Bundesstraße ist leer, die Fahrbahn schmierig, die Sicht schlecht. Kurz hinter der ersten Linkskurve im Wald passiert es: Ein Tier ,vermutlich ein Dachs, huscht über die Straße. Nicole will erschreckt ausweichen, verreißt dabei das Steuer. Ihr blauer Opel Agila schleudert, gerät nach rechts in den Straßengraben, überschlägt sich. Für die 30-Jährige sind es endlose Augenblicke, die sie bewusst miterlebt. „Es krachte und schepperte, ich wurde hin und her gerissen, dann ging der Airbag auf und ich spürte, dass das Auto auf dem Dach lag.“



Ein kurzer Moment der Stille, Nicole versucht sich zu orientieren, dann durchfährt sie ein schrecklicher Gedanke: Was passiert, wenn jetzt Feuer ausbricht, mich niemand findet? Vermutlich durch die Treibladung im Airbag riecht es brenzlig. Die Frau hat Todesangst. Der Versuch, die Gurte loszubekommen, scheitert. Die Fahrertür klemmt und lässt sich nicht öffnen. Die Hupe? Geht nicht. Warnblinker? Hat den Geist aufgegeben. Genauso wie die gesamte Fahrzeugbeleuchtung. Nicole-Stefanie Zielinski fühlt sich hilflos, ihrem Schicksal ergeben. Doch dann sieht sie, wie ein Auto langsam vorbeifährt, anhält, langsam zurücksetzt. Es sind Maria Opitz und Kevin Watter. Außerdem ein weiterer Pkw-Fahrer. „Er war vor uns, wurde plötzlich langsamer, schaltete die Warnblinke ein. Dann haben wir auch schon die reflektierenden Rückleuchten im Straßengraben gesehen.“



Während die 23-jährige Pflückufferin aufgeregt und panisch reagiert, bleibt ihr Freund ruhig und besonnen. Die Männer – ein Lkw-Fahrer hat nun ebenfalls angehalten – rennen zum Unfallwrack, versuchen die Tür aufzureißen. Einer allein schafft es nicht. Der Wagen hängt schräg im Graben, schaukelt und droht noch mehr abzurutschen. Er muss stabilisiert werden, indem einer seine volle Körperkraft aufbietet.



Als Nicole wenig später befreit und zitternd auf der Straße steht, spielt ihr Kopf Achterbahn. Sie hat einen Schock, aber keine Schmerzen. „Wo ist mein Handy?“ „Wir hätten es gerne noch geholt, aber es lag unerreichbar im Wagen“, lächelt Kevin Watter und staunt noch immer, wie jemand so unbeschadet aus diesem „Schrotthaufen“ herauskommen konnte. „Ganz ehrlich: Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet“, gibt er zu. Beim entspannten Treffen im Café müssen alle drei auch darüber lachen, dass Maria Opitz zur Erstversorgung gleich ihre angetrunkene Cola reichte und Nicole die Flasche sofort „alle“ machte. Dass die Männer das Unfallopfer sehr lax auf die Straße trugen, ohne an Wirbel- oder Knochenverletzungen zu denken, wird nur als kleine Manöverkritik und mit Augenzwinkern festgestellt.



„Ich hatte zum Glück keine Brüche, nur blaue Flecke am ganzen Körper und tagelang Kopfschmerzen. Dreimal musste ich zur Untersuchung ins MRT. Hinterher waren sich alle einig, auch Polizei und Notarzt: Ich muss gleich mehrere Schutzengel gehabt haben“, lächelt die Torgauerin. Selbst ihr geliebtes Handy fand sich später noch an und wurde vom Abschleppdienst übergeben. Nach fünf Tagen Krankenhaus und einiger Zeit der Erholung fühlt sich Nicole-Stefanie Zielinski inzwischen wieder fit. „Ich bin unendlich dankbar, dass jemand angehalten und mir geholfen hat. In der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Es war ja dunkel, es war schmutzig und es bestand die Gefahr, dass ein anderes Auto in die Unfallstelle rauscht, die gleich hinter der Kurve war“, so die Frau. Über Facebook startete sie einen Aufruf, um ihre Helfer ausfindig zu machen. Sie wollte in einer ruhigen Minute noch einmal „Danke“ sagen.



Der Eintrag im Internet wurde über 300 Mal geteilt und hatte Erfolg. Für Maria Opitz und Kevin Watter war ihr Einsatz übrigens, wie sie sagen, eine Selbstverständlichkeit. „Wir mussten da nicht überlegen. Jeder sollte handeln. Und wenn es nur das Absetzen eines Notrufes oder ein Anruf bei der Polizei ist.“ Kevin Watter: „Wir alle könnten in diese Situation kommen und dann ist jeder froh, wenn ihm geholfen wird.“