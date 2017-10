Oktoberfest mit rundem Leder

Vergangenen Samstag, 13 Uhr, fiel der Startschuss auf dem Fußballplatz Falkenberg zum traditionellen Fußballpokalspiel anlässlich des diesjährigen Oktoberfestes. Die vier Mannschaften, aus Kossa, Falkenberg und zwei aus Roitzsch lieferten sich einen spannenden Wettstreit um den Wanderpokal der Firma Unger. Am Ende siegte die Roitzscher Mannschaft „Rote Rübe“, knapp vor Kossa. So ging der Wanderpokal dieses Jahr nach Roitzsch. Auf dem Festplatz gab es für die Kinder und Besucher an diesem Nachmittag keine Langeweile. Kegeln, Nagelholz, Kinderschminken, die Hüpfburg und Reiten sorgten für Abwechslung. Das Highlight des Oktoberfestes war das Kuh-Bingo. Für zwei Euro konnte man auf ein Feld setzen, in der Hoffnung, dass die Kuh im Anschluss ihren Fladen dort ablegt. Diese ließ sich nur mit Möhren bestechen. Der Gewinner Ronny Lutzmann aus Mockrehna erhielt eine Ente. Trostpreise gab es in Form von Weizen, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne und Heubündeln. Für das leibliche Wohl hatten die Frauen der Feuerwehr leckeren Kuchen gebacken, es wurde Zuckerwatte, geräucherte Forellen, Gegrilltes angeboten.

Beim Straßenwettkampf in verschiedenen Disziplinen hatten dieses Jahr die Einwohner der Straße „Siedlung“ die besten Karten.

In den Abendstunden wurde das Herbstfeuer abgebrannt, und die Disco spielte zum Tanz im Zelt. Bettina und Sven begeisterten das Publikum mit einem kurzen Sketch in den Abendstunden.

Ein Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer, die Feuerwehr und die Sponsoren, die jedes Jahr so ein schönes Fest in Falkenberg ermöglichen.