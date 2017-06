Online-Training für Ehrenamtler

Dabei gibt es viele Fallstricke hinsichtlich der Rechte und Sicherheit im Netz. Wenn Sie das Gefühl haben, diese nicht ausreichend zu kennen, um sich rechtsicher im Netzt bewegen zu können, dann sind Sie beim Sächsischen Landfrauenverband genau richtig. Das DiNaMobil des Projektes Digitale Nachbarschaft macht in der Geschäftsstelle Station und bietet mit einen professionellen Scout ein 3-4 stündigen Workshop für aktive Onliner mit Bedarf an Sicherheit an. Die Schwerpunkte des Training, welches sich insbesondere an Ehrenamtler richtet, sind die Grundlagen der Sicherheit im Internet, sicheres kommunizieren mit E-Mail und Messenger, sicheres Vernetzen in Social Media, Rechtssicherheit im Netz und sicher im Netz einkaufen und bezahlen.

Mit dem Training werden die Teilnehmer selbst als Scout ausgebildet und befähigt ihr Wissen an andere weiterzugeben.

Der Workshop findet am 18. Juli statt, gestartet wird um 15 Uhr in der Geschäftsstelle des Sächsischen Landesfrauenverbandes in der Winklerstraße 34 in Frankenberg. Die Teilnahme ist kostenlos es wird aber um eine Anmeldung per Telefon 037206/883830 oder per Mail

info@slfv.de wird gebeten.