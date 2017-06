Ordentlich Geld eingelaufen

Laufsport/Vereinsleben. Es gab mehr Teilnehmer! Es wurde mehr gelaufen! Es wurden mehr Sponsoren gewonnen und mehr Sponsorengelder eingenommen, als jemals zuvor. Binnen einer Stunde wurden am vergangenen Freitagabend sage und schreibe 1049 Runden oder anders gerechnet 524,50 Kilometer gelaufen. Insgesamt wurden von 82 Läuferinnen und Läufern im Alter von 3 bis 44 Jahren 1049 Runden erlaufen. Dabei wurden am Wasserstand binnen einer Stunde 500 Becher an die Läufer ausgegeben. Die meisten Runden liefen Elisa Sonntag (W10!) und Peter Richter mit jeweils 22 Runden.



Die größten Summen wurden von Julia Richter mit 810 Euro, Saskia Richter mit 600 Euro und Peter Richter mit 582 Euro eingespielt. Die meisten Sponsoren hatten Malina Richter (17) und Peter Richter (11) akquiriert. Insgesamt wurden nach der ersten Auswertung sensationelle 9278 Euro eingenommen. Dabei fehlen hier noch fünf Sponsorenverträge von Mitläufern, womit sich der Betrag noch weiter erhöhen wird. „Damit können wir unsere aktuellen Projekte zur Nachwuchsentwicklung und Förderung der Leichtathletik finanzieren. So werden 4250 Euro für unsere professionelle computergestützte Zeitmessanlage eingesetzt“, so Mario Erdmann, Abteilungsleiter Leichtathletik des SSV 1952 Torgau zum überragenden Ergebnis.



Die Zeitmessanlage kostet insgesamt rund 30 000 Euro. An der Finanzierung dieser Anlage beteiligen sich auch der LC Eilenburger Land, der Krostitzer SV sowie die TSG Schkeuditz. Dazu wird das Projekt auch vom Landessportbund Sachsen, dem Leichtathletikverband Sachsen und dem KSB Nordsachsen finanziell unterstützt.

„Außerdem befindet sich gerade unsere neue Kugelstoßanlage im Torgauer Hafenstadion im Bau. Hierfür haben wir circa 2000 Euro Eigenmittel und Sponsorengelder veranschlagt“, so Erdmann weiter. Beide Anlagen kommen bereits am kommenden Samstag (10. Juni), bei den Sparkassen-Kinder- und Jugendspielen in Torgau zum Einsatz.



Doch die Abteilung Leichtathletik des SSV 1952 Torgau, die aktuell über 150 Mitglieder hat, hat weitere große Pläne, zu denen sich der Abteilungschef äußert: „In den kommenden Monaten möchten wir uns noch eine neue Hochsprunganlage anschaffen, wobei die Kosten inklusive Aluminium-Abdeckung etwa 12 000 Euro betragen werden. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung aller freiwilligen Helfer und aller Läufer, die zusammen mit ihren zahlreichen Sponsoren und Eltern diese tolle Veranstaltung bei herrlichem Wetter zu diesem riesigen Erfolg verholfen haben! Unser besonderer Dank richtet sich natürlich auch an den Kreissportbund Nordsachsen und an das Küchenstudio Erlebnis-Küchen-Kartheuser. Ohne deren Unterstützung im Rahmen des City-Nachtlaufes wäre es nicht möglich gewesen, unseren 3. Sponsorenlauf so erfolgreich und reibungslos durchzuführen!“, so Erdmann abschließend.



