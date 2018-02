Ordentliche Spenden, zufriedene Kunden

Torgau . Von Jacken und Hosen über Schuhe und Badebekleidung bis hinzu Büchern und Geschirr – in der Kleiderkammer des Vereins der Torgauer Fraueninitiative gehen die Kunden so ziemlich nie mit leeren Händen nach Hause.

„Ich finde immer etwas. Manchmal auch Sachen, die ich eigentlich gar nicht gebraucht hätte“, verrät eine langjährige Käuferin aus Taura. Sie nutzte die Angebote bereits, als sich die Kleiderkammer der Fraueninitiative noch in der Schlossstraße befand. „Das war noch vor der Wende“, erinnert sie sich heute und hält währenddessen schon Ausschau nach einem Pullover.

Sofort holt Angela Gornig, jetzige Praktikantin von der Wurzener Fortbildungsakademie für Wirtschaft (FAW), einen hellen Pulli aus einem der zahlreichen Regale. „Ich würde Ihnen den hier empfehlen. Der eignet sich für die aktuellen, kalten Temperaturen besonders gut und hält schön warm.“ Die Tauraerin schaut zunächst noch ein wenig skeptisch: „Ich hätte eigentlich eher an dunklere Farben gedacht.“ Doch nachdem sie den kuscheligen Stoff einmal in der Hand gehalten hat, legt sie ihn vorsichtshalber beiseite und folgt Gornig zu dem nächsten Kleiderständer.

„Das Angebot unserer Kleiderkammer wird sehr gut angenommen und wir erhalten viel positiven Zuspruch“, erzählt indes Petra Kind. Die Rentnerin hilft einmal in der Woche in der Einrichtung in der Leipziger Straße aus, sortiert die Kleidungsstücke, legt sie zusammen und berät die eintreffenden Kunden. „Am Anfang des Monats ist der Andrang zwar größer als in der Mitte oder am Ende, aber es kommt eigentlich immer jemand vorbei.“

Im Moment ist außerdem noch bis zum 28. Februar Winterschlussverkauf. Das bedeutet, dass die Preise aller Artikel um die Hälfte reduziert werden. Das locke natürlich auch noch einmal ein paar mehr Personen an. Wer glaubt, nur mit einem Bezugsschein Artikel kaufen zu können, irrt jedoch. „Das ist seit mehreren Jahren nicht mehr erforderlich, doch anscheinend in dem Bewusstsein vieler noch derart verankert. Aber nur ungefähr zwei Drittel unserer Kundschaft ist bedürftig“, berichtet Kind.

Allerdings erscheinen die Menschen nicht nur, um Waren zu kaufen. Regelmäßig werden auch Artikel gespendet und diese sind nur in sehr wenigen Fällen beschädigt oder verschmutzt. Anders verhält es sich in letzter Zeit nämlich in Eilenburg. Dort waren in den vergangenen Wochen nur wenige der abgegebenen Säcke von Nutzen. „Solche Probleme kennen wir Gott sei Dank nicht. Hin und wieder ist vielleicht mal ein Loch in einem Kleidungsstück. Das landet dann im Container. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle“, versichert die Rentnerin. Größtenteils seien die Kleidung und die Wäschestücke sogar gewaschen.

Ebenso verhält es sich bei der Torgauer Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, die von derartig vielen schlechten Spenden wie in Eilenburg bisher verschont blieb, wie Kornelia Tkotz gegenüber der TZ erklärt: „Teilweise fanden wir zwar auch schon Haushaltsmüll, Windeln, verschmutzte Bettwäsche oder sogar eine tote Katze vor. Aber das geschah wirklich selten.“

Doch zurück zur Kleiderkammer der Fraueninitiative, wo die Tauraer Kundin mittlerweile fündig geworden ist: „Ich nehme diese zwei dunklen und den orangefarbenen Pullover.“ Die Frage, ob sie die Stücke noch probieren wolle, verneint sie. „Das passt schon“, zeigt sie sich zuversichtlich. Allerdings ist diese Entscheidung eher eine Ausnahme, wie Gornig klar stellt: „Die Mehrheit der Kundschaft probiert die Sachen schon an, denn aufgrund der niedrigen Preise kann die Ware auch nicht zurückgegeben werden.“ Die meisten Artikel kosten um die drei bis vier Euro, manche Einzelteile wie beispielsweise Tassen, sind sogar kostenlos. Aktuell sei die Nachfrage nach Kinderwagen, Faschingskostümen und Winterkleidung am größten.

„Meistens räumen wir die Winterartikel so Anfang April in den Keller und tauschen sie gegen die Sommerbekleidung aus. Weg kommt bei uns aber nichts, die Sachen werden bis zum nächsten Mal aufgehoben.“ Wer sich für die kalte Jahreszeit eindecken möchte, hat somit noch ein paar Wochen Zeit. „Ich schlage bestimmt nochmal zu“, sagt die Langzeitkundin und verabschiedet sich für heute, glücklich über ihre neuen Errungenschaften.