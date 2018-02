Ortschaftsrat sagt Nein

Es war ein Photovoltaik-Vorhaben, das die Massen mobilisierte. Zenker informierte die Bürgerschaft über den vorliegenden Bauantrag. Wie die TZ bereits berichtete, will die Sonnenenergie AIC GmbH aus Aichach in der Klitzschener Flur eine knapp vier Hektar große Anlage errichten. Deren Leistung soll bei etwa 4,5 Megawatt liegen.

Nach Angabe von Olaf Zenker sei am Mittwoch ausgiebig über das Für und Wider einer solchen Anlage diskutiert worden. So habe es auch Befürworter, doch die Mehrheit der anwesenden Bürger sei gegen die Errichtung gewesen. Folge: Der Ortschaftsrat fasste einen Beschluss, dem Bauvorhaben nicht zuzustimmen. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat Mockrehna, der am 6. März darüber befinden soll. Zenker betonte zwar, dass man alternative Energien nicht verteufeln wolle.

Doch solle die Klitzschener Flur nun mal als landwirtschaftliche Nutzfläche Verwendung finden. Ein Zubauen mit Panels widerspreche dem. Gegenüber der Torgauer Zeitung wollte der Ortsvorsteher jenen Beschluss auch als Grundsatzentscheid verstanden wissen. Er gehe nämlich davon aus, dass es nicht bei dieser einen Anfrage bleiben werde. Bislang gibt es rund um Klitzschen noch keine Freiflächenanlage, die Sonnenenergie im Strom umwandelt.