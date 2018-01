Ortsteil von der Außenwelt abgeschnitten

Dahlenberg. Peter Eiteljörge schreibt: Es ist mir völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass die Deutsche Telekom die Sendeleistung für den Mobilfunk am Sendemast im OT Roitzsch der Gemeinde Trossin am 9. Januar reduziert und damit seitdem den OT Hachemühle von der Mobilfunk-Grundversorgung abgekoppelt hat! Darüberhinaus gibt es keinerlei Informationen über den Sachverhalt; weder über die kundenabwehrende Warteschleife der Telekom für D1-Kunden noch über die Congstar-Hotline für deren Kunden.

Betroffen in Hachemühle sind Selbständige, Gewerbetriebende (Hotel, Gaststätte, Instrumentenbauer, Forstbetrieb, Landwirtin, künstl. Gewerbe etc.) Die Beendigung der Mobilfunk-Grundversorgung ist eine existenzielle Bedrohung für die genannten Unternehmen! Darüberhinaus ist die Abkoppelung der Kommunikation des ländlichen Raums vor allem für die älteren Einwohner ein absolutes Nogo! Dazu kommt noch der Sicherheitsaspekt; alle Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste usw.) sind nicht mehr mobil erreichbar.



Der Wegfall der Mobilfunk-Grundversorgung für die Anlieger in Hachemühle zu Gunsten der Gewinnmaximierung ist für ein Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar mit dem Versorgungsauftrag des Unternehmens. Die Einstellung der Mobilfunk-Versorgung erfolgt genau zum Zeitpunkt bei dem über die Vergabe von über 107 Millionen Euro im Landkreis Nordsachsen für den Breitbandausbau entschieden wird! Sehr geehrte Damen und Herren, wir fordern Sie auf, die Mobilfunk-Grundversorgung unverzüglich wieder aufzunehmen.



Übrigens: Weitere Einwohner melden sich in letzten Tagen und schildern das Gleiche. Die Torgauer Zeitung wendet sich sofort an die zentrale Pressestelle der Deutschen Telekom in Bonn, die den Fall umgehend an die regional zuständige Pressestelle weiter leiten will. Als nach einiger Zeit keine Antwort kommt, fragen wir direkt beim zuständigen Sprecher Georg von Wagner in Berlin nach. Ärgerlich: Der Sachverhalt wurde ihm nicht überstellt, er reagiert aber schnell. Folgende Antwort trifft Dienstagnachmittag ein:

Es handelt sich um eine Leitungsstörung. Eine Abschaltung hat es nicht gegeben. Die Störung ist uns bekannt und in Arbeit. Zwischenzeitlich war die Störung behoben, trat aber kurze Zeit später wieder auf, weil ein umstürzender Baum (Orkantief Friederike) die Leitung beschädigte. Tipp: Sofern an der jeweiligen Kundenadresse WLAN verfügbar ist, sollten die Kunden die kostenfreie VoLTE-/WiFi-Calling-Option über das Kundencenter (0800 330 1000 – kostenfrei) buchen und könnten somit via WLAN mobil telefonieren.

TZ konfrontiert am gestrigen Tag Peter Eiteljörge mit der Stellungnahmen, dem sogleich der Zorn ins Gesicht steigt. „Das ist pure Lüge. Das stimmt einfach nicht. Es war nichts zwischenzeitlich behoben, es funktionierte seit 9. Januar nicht ein einziges Mal. Warum gibt man nicht zu, dass die Sendeleistung absichtlich heruntergefahren wird, um Einsparungen zu erzielen? Man könnte es anhand von Sendeprotokollen eindeutig überprüfen“ – fordert er einen Nachweis von Seiten der Telekom. Der Vorschlag von Georg von Wagner funktioniere nicht, so Eiteljörge. „Weil wir hier kein LTE haben. Die Telelekom hatte sich damals hier aus der Region herauszogen und Mitbewerbern das Feld überlassen.“ Die rund acht Haushalte befinden sich in einem Talkessel. „Ich kann nicht mal mit meiner Bank kommunzizieren, weil die TAN über Mobilfunkt verschickt wird. Selbst die Ortung von meinem Fahrzeug sei eingestellt, wie mir die Werkstatt gestern mitgeteilt hat.