Oschatz zieht sich aus dem Sumpf

Fußball. Der Rückblick auf den 15. Spieltag in der Kreisliga Nordsachsen. Das wohl spannendste Spiel des Wochenende absolvierte der FSV Oschatz gegen den SV Traktor Naundorf.

Die berühmt-berüchtigte russische Kältepeitsche machte in den letzten Tagen in Deutschland auch vor den Fußballplätze in Nordsachsen nicht Halt. Hart gefrorener, holpriger Boden machte ein Spielen unmöglich, sodass der halbe Spieltag wieder abgesagt werden musste.

Wohl dem Verein, der einen Kunstrasen sein Eigen nennen darf. Der FSV Oschatz hatte seine Vorbereitung nur auf eigenem Kunstrasen gespielt und hatte da schon eine gewisse Erfahrung sammeln können. Aber reichte das auch gegen die sich am oberen Bereich der Tabelle aufhaltenden Naundorfer aus? Oschatz braucht jeden Punkt um sich aus der Umklammerung des Abstiegsgespenstes zu befreien. Mit dem bestmöglichsten Aufgebot und sich selbst auf dem Rasen, ging Trainer Wiesner in diese wichtige Begegnung. Hinten absichern und vorne auf Kontermöglichkeiten lauern war erst einmal angesagt. Kleinere Möglichkeiten hier, kleinere Möglichkeiten da. Mit dieser Konstellation verging fast die erste Halbzeit, bis sich für den mitspielenden Trainer Wiesner die Einschussmöglichkeit zum 1:0 ergab. Mit diesem Ergebnis ging es zum Pausentee.

Der musste Kräfte frei gelegt haben, denn Sekunden nach Wiederanpfiff erfolgte der nächste FSV-Treffer. Jetzt sah es schon nach einem Oschatzer Sieg aus. Doch die Gäste wollten nicht verlieren und kämpften verbissen um jeden Ball und konnten verkürzen. Jetzt wurde um jeden Zentimeter und jeden Ball gekämpft. Die Oschatzer Verteidigung stand aber wie ein Fels in der Brandung. Mitten in der Schlussminute stand Erdmann zur richtigen Zeit am rechten Ort und traf. Schlusspfiff, Sieg für Oschatz und die Abstiegsplätze besetzen erst einmal andere.

Der FSV Glesien hofft zwar von Spieltag zu Spieltag, noch auf den Zug zum Klassenerhalt aufspringen zu können, aber es fällt schwer das zu glauben. Auf dem Kunstrasen der Delitzscher Spielgemeinschaft hielt man eine Halbzeit sehr gut mit. Torlos konnte sie aus Sicht der Glesiener gestaltet werden. Delitzsch spielte ab der 23. Spielminute mit einem Spieler weniger. Dieser verwechselte Fußballspielen mit Boxen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit fiel dann doch der Siegtreffer für die Gastgeber und somit stürzt Glesien weiter in die Hoffnungslosigkeit.

Eine Faustdicke Überraschung lieferte der SV Naundorf bei der bisher unbesiegten SG Zschortau ab. In einem Spitzenspiel mit vollem Einsatz auf beiden Seiten in einem immer fair geführten Spiel, siegte der SV Naundorf verdient mit 0:1. Zschortau verliert aber ihr gestecktes Ziel nicht aus den Augen, welches da heißt Aufstieg.Eberhard Sowa

FSV Oschatz - SV Traktor Naundorf: 3:1 (1:0)

Oschatz: Ferl, Reichert, Mandel (81. Gärtner), Wiesner, Krause, S. Erdmann (90. EL Karkab), Pohlmann, Baranowski (57. Weidlich), Kretzschmar, O. Erdmann

Naundorf: Th. Schneider, Wogawa, Kernche, Dräger, Grützke, Brand, Röhner (86. St. Schneider), Gruhle, Kupfer, Radeck (67. Siegel), Hoff

Torfolge: 1:0 Wiesner (41.), 2:0 O. Erdmann (46.), 2:1 Röhner (62.), 3:1 O. Erdmann (89.)

Gelbe Karte: 2x Oschatz, 3x Naundorf

Geld-Rote-Karte: 1x Naundorf

Schiedsrichter: Krost (Torgau)

Zuschauer: 43

SPG Delitzsch II - FSV Glesien: 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 Kleipzig (51.)

Gelbe Karte: 2x Delitzsch, 3x Glesien

Rote Karte: 1x Delitzsch

Schiedsrichter: Winkler (Eilenburg)

Zuschauer: 41

SG Zschortau - SV Naundorf: 0:1 (0:0)

Naundorf: Krüger, Heitele, WinklerFelgner, Danneberg, Raudnitzschka, Große (89. Rohfeld), Haynitzsch, Barth (74. Mönch Marc), Fleck, Köhler (86. Heinitz)

Torschütze: Danneberg (65.)

Gelbe Karte: 2x Zschortau, 2x Naundorf

Schiedsrichter: Nordmann (Strelln)

Zuschauer: 33

Spielfrei: LSV Mörtitz

Ausfall: SPG Strelln/Röcknitz - TSV Rackwitz, SV GW Selben - Roland Belgern, SV Wölkau - Schenkenberg II

Aktuelle Tabelle: