Oschkinat: "Habe mich lächerlich gemacht - aber es gab Gründe"

Torgau. Am Tag nach dem Besuch von Kanzlerin Merkel in der Großen Kreisstadt haben sich die Gemüter wieder etwas beruhigt. Auch im Lager der Demonstranten. Sandro Oschkinat, Vorsitzender des Spektrums aufrechter Demokraten (SAD), und Versammlungsleiter der Gegendemonstration auf dem Torgauer Marktplatz, äußerte sich zum Verhalten derer, die Merkel mit einem Pfeifkonzert begrüßt haben.

TZ: Herr Oschkinat, noch wenige Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung, als Sie sich in der Schloßstraße vor dem Büro des Spektrums gesammelt haben, predigten Sie Ihren Leuten, während der Redebeiträge von Kanzlerin und Co. auf Pfiffe und andere laustarke Unmutsäußerungen zu verzichten. Doch es kam anders. Auch Sie beteiligten sich mit Megafon an der Merkel-Kritik, während Sie sprach. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?

S. Oschkinat: Der Wille, während der Merkel-Rede ruhig zu bleiben, war tatsächlich bis zuletzt da – bis zu dem Moment, als wir mit Polizeieskorte den Markt erreicht hatten. Dort waren die Bedingungen nicht so, wie wir Sie erwartet hatten.

Was stimmte denn nicht?

Das sind gleich mehrere Dinge. Als erstes viel uns natürlich gleich auf, dass die Bühne nicht dort stand, wo wir sie erwartet hatten. Ich war immer davon ausgegangen, dass sie vor dem Goldenen Anker stehen sollte. Damit wären wir mit unserer Position wesentlich näher an der Kanzlerin gewesen, als jetzt. Ich hatte eine gute Beziehung zum Ordnungspersonal und wollte die nicht gleich wieder riskieren, wenn ich mich deswegen beschwert hätte.

Aber das kann ja kein Anlass sein, ein ganzes Konzept über den Haufen zu werfen.

Nein, es war aber einer der Gründe. Weitaus schlimmer war, dass vor den Reden die ganze Zeit eine Partyband in voller Lautstärke spielte. Das war gegen die Abmachungen mit dem Bundestagsabgeordneten Wendt.

Wie sahen die denn aus?

Wir hatten einen Deal, dass wir vor den Reden ungestört unseren Protest artikulieren dürfen und wir im Gegenzug dafür bei den Reden ruhig zuhören. Wenn ich aber mein eigenes Wort nicht verstehe und somit die Besucher auf dem Markt auch nicht, weil die Band so laut spielt, dann widerspricht das natürlich dieser Abmachung. Dazu muss man noch sagen, dass der Wahlkampfauftritt der CDU und unsere Demonstration eigentlich zwei gleichwertige Veranstaltungen sind, also hätte ich genau wie Frau Merkel das Recht gehabt, an diesem Tag ungestört zu sprechen, was mir aber durch die CDU-Veranstaltung unmöglich war.

Also sahen Sie sich gezwungen, im Gegenzug ebenfalls Maßnahmen zum Stören zu ergreifen?

Es kamen einige Leute zu mir uns sagten, dass sie sich aufgrund dieser Punkte verarscht fühlen. Der Unmut stieg. Und als dann noch die Junge Union mit ihren Schildern kam und uns die Sicht versperrte, war der Ofen dann aus. Ich hatte versucht, die Ordnungskräfte zu bitten, die Schildhalter doch etwas zur Seite zu bewegen, damit mir auch etwas sehen, aber das war offenbar nicht möglich. Da konnte ich es den Leuten auch nicht mehr verübeln, dass sie sauer wurden. Und auch ich hatte damit moralisch nicht mehr den Antrieb, mich dem entgegenzustellen.

Und so brachen Sie Ihr Versprechen, ruhig zu bleiben ...

Es war kein Versprechen, wir wollten das freiwillig machen. Aber Sie haben schon recht. Ich habe mich damit natürlich auch selbst ein bisschen lächerlich gemacht. Vorher groß ankündigen und dann doch nicht einhalten. Ich war selbst hin- und hergerissen. Ich habe dafür aber auch Kritik von vielen Freunden erhalten und musste mich dafür rechtfertigen. Aber in der Situation war es für mich dann doch die richtige, spontane Entscheidung.

Warum?

Eigentlich hätte unsere Zeit vor den Reden sein sollen, doch die wurde uns genommen. Hätten wir während der Reden auch noch still gehalten, dann hätte es in den Medien wieder geheißen, Torgau hat Merkel einstimmig und voller Freude willkommen geheißen. Und das wäre falsch gewesen.

Anderes Thema: Die Situation auf dem Markt war ziemlich unübersichtlich. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Merkel-Gegner da waren?

Einige von uns hatten schon vor Beginn gesagt, dass sie sich nicht direkt zu uns stellen, weil sie pfeifen wollen, deswegen kann auch ich nur schätzen. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir die 500 Leute, die wir angemeldet hatten, auch erreicht haben. Und dabei haben noch einige gefehlt, die sich dann aufgrund des Wetters doch lieber nicht blicken ließen.

Unter die Spektrum-Anhänger hatten sich auch zahlreiche AfD-Befürworter gemischt, kamen geschlossen mit Ihnen auf den Markt. Auch Bundestagskandidat Detlev Spangenberg ließ sich zwischenzeitlich blicken. Einige AfDler waren dann allerdings relativ schnell in alle Winde zerstreut. Woran liegt das?

Die AfD hatte keine eigene Demonstration angemeldet, weil sich die Kreis-Spitze zunächst dagegen ausgesprochen hatte und nur auf Druck der Basis überhaupt organisiert bei uns dabei war.

Vielleicht liegt es auch daran, dass Marian Wendt Sie persönlich für alle Merkel-Gegner auf dem Markt verantwortlich gemacht hat (s. unten stehendes Interview). Teilen Sie diese Meinung?

Ich fühle mich natürlich nicht für alle verantwortlich, die auf dem Markt mal irgendwann ein kritisches Wort gegen Merkel gesagt haben. Aber wenn Herr Wendt das denkt, dann ist das doch ein Kompliment für mich. Ich denke schon, dass ich mit meinem Verein den großen Zuspruch für die Merkel-Gegner schon angeschoben beziehungsweise die Menschen motiviert habe, auf den Markt zu kommen. Wir haben so viel Werbung mit dem Spektrum gemacht und wenn die Leute sehen, dass sich da irgendetwas organisiert tut, dann sind sie natürlich eher bereit, auch mal vorbeizuschauen und vielleicht noch eine Rote karte für Merkel in die Hand zu nehmen. Das ich deswegen aber für das Handeln eines jedes Einzelnen auf dem Markt verantwortlich bin, weise ich zurück.

Durch die wütenden Proteste gab es wie erwähnt auch viel Kritik für Ihre Aktion. Was glauben Sie – hat der Tag das Spektrum eher vorangebracht oder zurückgeworfen?

Es hat uns auf jeden Fall weitergebracht. Um wahrgenommen zu werden, muss man irgendwie auf sich aufmerksam machen. Es ist zunächst egal, wie die Leute über dich reden. Hauptsache, sie tun es überhaupt und setzen sich mit unseren Inhalten auseinander. Und wir hatten ein großes Medieninteresse auf uns. Das hilft am Ende auch, die Leute raus auf die Straße und weg von den Internet-Nörgeleien zu kommen.

Wie ist Ihr generelles Fazit vom Merkel- Besuch in Torgau?

Ich bin froh, dass es keine Aggressivität unter den Leuten gab und die Proteste alle friedlich geblieben sind. Allerdings haben der abgesperrte Bereich und die Aktionen der Jungen Union mit den Schildern den Eindruck erweckt, dass es mit der Meinungsfreiheit bei der CDU eben doch nicht ganz so weit her ist.