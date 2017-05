PEP-Kreuzung ab 6. Juni Baustelle

Torgau. Ab 6. Juni wird die Fahrbahnerneuerung auf der B 183/Außenring Torgau in Angriff genommen. Diese Terminkonkretisierung teilte jetzt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) mit. Die Arbeiten sollen im September 2017 abgeschlossen werden.



Wie bereits berichtet, erstreckt sich der betroffene Streckenabschnitt laut LaSuV von der B 183 in Höhe ATU bis einschließlich Knoten Einkaufszentrum (PEP). Nach Fertigstellung der Fahrbahnerneuerung werde außerdem eine Schadstelle zwischen der Kreuzung Einkaufszentrum und Zinnaer Straße auf der westlichen Fahrbahn im Bereich der Busbucht beseitigt. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme würden seitens verschiedener Versorgungsunternehmen die Gelegenheit zur Erneuerung bzw. Tieferlegung bestehender Versorgungsanlagen genutzt, heißt es in der Mitteilung weiter.



„Die bestandsnahe Erneuerung der B 183 erfolgt vollgebunden auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer. Einmündende kommunale Straßen sowie Zufahrten werden im erforderlichen Umfang angepasst. Entwässerungsmulden werden teilweise neu angelegt. Nach Abschluss der Bauleistungen erhält die Verkehrsanlage die erforderliche Grundausstattung an Markierung und Beschilderung“, erklärt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr.



Es sei vorgesehen, die Baumaßnahme in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Zunächst werde ab dem 6. Juni mit dem Bauabschnitt ab der Kreuzung „Gewerbering“ bis kurz vor der Einfahrt zum Einkaufszentrum (PEP) begonnen. Gleichzeitig werde eine provisorische Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums (PEP) von der B 183 im Bereich der Bushaltestelle hergestellt.



Diese solle als Zufahrt zum Einkaufszentrum während des Baus der Kreuzung Außenring / Warschauer Straße / PEP dienen. Die Erneuerung dieser Kreuzung sei in den Sommerferien vorgesehen. Danach wird der Bauabschnitt vom Bauanfang aus Richtung B 87 bis zum „Gewerbering“ realisiert. „Den Abschluss der Baumaßnahme bilden der Rückbau der provisorischen Zufahrt zum PEP und die Schadstellenbeseitigung auf der westlichen Fahrbahn der B 183 (Höhe Bushaltestelle)“, so Isabel Siebert.



Während der Baumaßnahme muss die B 183 voll gesperrt werden. Für den Durchgangsverkehr wird eine großräumige Umleitung über die B 87 und B 182 in Torgau beziehungsweise von der B 87 „Stern“, K 8985, Süptitz, B 183 nach Torgau eingerichtet. Die Erreichbarkeit der Gewerbe- und Anliegergrundstücke sei durch die abschnittsweise Realisierung der Baumaßnahme jederzeit gewährleistet.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro.



Diese werden durch die Bundesrepublik Deutschland finanziert. Die Stadt Torgau ist mit rund 26 000 Euro an den Kosten beteiligt. PEP-Center-Managerin Elke Ullrich hatte sich schon zu einem früheren Zeitpunkt in der TZ zu den bevorstehende Einschränkungen an der Haupteinfahrt zum Einkaufszentrum geäußert und das LaSuV für die große Kooperationsbereitschaft bei der Planung der provisorischen Zufahrtsstraße gelobt.