Parade, Konter, Tor

Handball. Die zweite Riege des VfB Torgau trat am Wochenende gegen Leipzig Ost in Torgau an und betrieb Wiedergutmachung fpr die Pleite der vergangenen Woche. Und dies gelang auch mit Bravur.

Die jungen Wilden der 2. Herren des VfB Torgau wollten im Punktspiel gegen die Ostler aus Leipzig Wiedergutmachung für die Niederlage in der Vorwoche betreiben. Die Gäste um Ex-Torgauer A. Hengst brachten geradeso eine volle Sieben auf die Platte und das reizte die VfB-Recken noch mehr in ihrem Tatendrang. Und so betrieben diese auch von Anfang an konsequent ein Tempospiel.

Traf neunfach –

Maximilian Pfeiffer

Schnell brachten sie drei Treffer zwischen sich und die Leipziger. Dass die Führung nicht noch höher ausfiel, lag an einer hohen Fehlerquote im Angriff. Einige personelle Wechsel nach einer Auszeit verringerten diese und brachten eine klare 16:9-Halbzeitführung.

„Weiter so!“, war die Devise in der Pausenansprache. Und die Spieler hielten sich daran. Egal wer auf der Platte stand, jeder reihte sich nahtlos in die homogene Mannschaftsleistung ein. Zum Schluss konnte man sogar noch einige Dinge ausprobieren. So brachte eine offensive 4:2-Deckung noch einige Ballgewinne und daraus resultierende einfache Tore durch Konter.

Am Ende steht ein deutlicher Sieg, der aufgrund der vielen technischen Fehler sogar noch deutlich höher hätte ausfallen können. Diese gilt es abzustellen, dann gehen die Torgauer gut gerüstet in das Derby gegen Belgern.

Torgau: E. Dörge; A. Deutrich, J. Brendler (2), M. Pfeiffer (9), I. Weiß, C. Negro (3), M. Eckert (5), N. Hübner, J. Stock (1), J. Kunze (2), K. Brömme (2), J. Kramer (6), S. Engelmann, J. Holtorff (1)