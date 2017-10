Partnerschaft in puncto "Trendwende Dorf" ist Ehrensache

TZ: Vorab ein paar persönliche Fragen: Sind Sie ein richtiger „Kerl vom Dorf“? Stammen Sie vom Land?

René Vetter: Ich denke, dass es in meiner Generation diese Denkweise, wie „ Kerl vom Land“ nicht mehr so ausgeprägt gibt. Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ihm treu geblieben. Habe in Weidenhain, aber auch in Torgau die Schule besucht, in Leipzig studiert und hatte das große Glück, in der Region Arbeit zu finden. Wichtig ist mir eine Gemeinschaft, in die ich eingebunden bin und in der ich mich engagieren kann.



Was hat Sie dazu bewogen, sich hier auch dauerhaft niederzulassen, sogar als Bürgermeister in dieser ländlichen Region tätig zu werden?

Ich schätze die direkten Kontakte zu vielen Menschen, Vereinen und Unternehmen, komme gern mit vielen ins Gespräch. Meine Familie, Verwandtschaft und mein Freundeskreis sind hier - deshalb lebe, wohne und arbeite ich gern in der Region! Bürgermeister in der ländlichen Region sein, das heißt für mich, direkter Ansprechpartner vor Ort zu sein. Das ist mir wichtig und das mache ich sehr gern! Das Aufgabenspektrum ist erfrischend vielfältig und anspruchsvoll.



Was denken Sie, bewegt die Menschen hier am meisten?

Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich und von den persönlichen Bedingungen abhängig. Grundsätzlich ist für die ländliche Region und unsere Einwohner ein gesichertes Infrastrukturangebot von großer Bedeutung. Dazu zähle ich unter anderem die ärztliche Versorgung, ein ausreichendes Angebot zur Kinderbetreuung, Grund- und Oberschulen, den Personennahverkehr sowie die S- Bahn-Anbindung, eine Bankfiliale, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, schnelles Internet, Vereinsaktivitäten und so weiter. Zunehmend sind aber auch die Themen der altersgerechten Betreuung und Baugrundstücke für junge Familien wichtig. Daran arbeiten wir derzeit.



Wie kann die „Trendwende Dorf“ dazu beitragen, etwas zu bewirken?

Mit meinem Vorschlag, eine Messe in Ostelbien durchzuführen, traf ich bei der TZ Mediengruppe auf offene Ohren. Die Messe soll dazu beitragen, über die Vorteile des Lebens und Schaffens im ländlichen Raum – speziell in unserer Region – zu informieren. Ostelbien ist ein LEADER Gebiet und damit kann man zum Beispiel für Unternehmensgründungen, Wohnungsbau oder auch touristische Infrastruktur Fördermittel beantragen. Sehr freuen würde ich mich, wenn die Messe zu einer Tradition bei uns wird, dazu stehen wir als Partner gern bereit. Doch zunächst möchte ich für Samstag alle recht herzlich in die Ostelbienhalle zur Messe „Trendwende Dorf“ einladen! Schauen Sie vorbei, es gibt viel zu erleben!