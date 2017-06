Partnerschaftsbesuch mit Zielen

Beilrode. Anfang des Monats war eine achtköpfige Delegation der Gemeinde Beilrode zu Gast in der polnischen Partnergemeinde „Kolonowskie“.

Hintergrund waren die Feierlichkeiten aus Anlass 110 Jahre Feuerwehr Kolonowskie.

Kolonowskies Bürgermeister Norbert Koston begrüßte die Delegation nach der Ankunft und lud mit den polnischen Feuerwehrkameraden zunächst zum Abendessen ein. Am nächsten Tag nahm die Delegation um Bürgermeister René Vetter und dem stellvertretenden Bürgermeister Jochen Pulver an der Heiligen Messe und dem sich anschließenden Festakt zum Feuerwehrjubiläum teil.

Ebenfalls mit der Delegation anwesend war Hans-Joachim Zschiesche, Mitbegründer der Feuerwehrpartnerschaft Kolonowskie – Beilrode im Jahre 1972 und Ehrenbürger der Gemeinde Kolonowskie. Zusammen mit Gerhard Howainski (Ortswehrleiter Zwethau) und Hans-Joachim Brandt (Alters- und Ehrenabteilung Feuerwehr Beilrode) erhielt er aus Anlass der 45-jährigen Feuerwehrpartnerschaft ein Geschenk.

In Gesprächen zwischen den Bürgermeistern und Vertretern der Schulen beider Gemeinden ging es unter anderem auch um die Vorbereitung eines weiteren Schüleraustausches in diesem Jahr.

Zum Abschluss erhielt die Delegation noch eine sehr interessante Stadtführung und einen Besuch der polnischen Landesfeuerwehrwettkämpfe in Oppeln, als Bezirkshauptstadt.

Geplant ist weiterhin, dass eine Delegation aus Kolonowskie im kommenden Jahr anlässlich des Jubiläums „65 Jahre Beilroder Karneval“ zu einem Besuch nach Deutschland kommt.