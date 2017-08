Patommel-Elf drehte den Spieß noch um

Fussball. Weil die Gäste vom LFV Sachsen Leipzig auf der Anreise vom Trainingslager nach Mockrehna im Stau standen, begann die Partie erst mit einer halben Stunde Verspätung. Laut Frisch-Auf-Trainer Thomas Patommel war es in der Vorbereitung auf die kommende Saison der bisher stärkste Gegner. Die Gäste spielen derzeit in der 1. Kreisklasse Staffel 1 im Spielkreis Leipzig.

Vor einer guten Zuschauerkulisse bestimmten die Platzherren in der Anfangsphase das Spielgeschehen. Folglich ging der SV Frisch-Auf durch Florian Walter in Führung. Die Leipziger versuchten, mit ihren Mitteln dagegenzuhalten. So glichen sie durch Philipp Edgar Blocher zum 1:1 aus. Mit zunehmender Spieldauer kamen die LFV-Kicker immer besser in die Partie und spielten schließlich mit dem höherklassigen Gegner auf Augenhöhe. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste durch den Treffer von Patrick Brand mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte SV-Trainer Thomas Patommel in der Abwehrkette um.

Innerhalb von nur 15 Spielminuten drehten die Platzherren die Partie. Erst konnte Marcel Bela für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich sorgen, ehe Florian Prause mit seinem Doppelpack zur 3:2- und 4:2-Führung einnetzte. Die Gäste konnten sich bei ihrem Schlussmann Felix Einenkel bedanken, der an diesem Tag mit sehr guten Reflexen mehrere gute Einschussmöglichkeiten des Gegners parierte. Mit dem Schlusspfiff markierte Alexander Heine mit seinem Treffer den Endstand zum 5:2. Der Doberschütz-Mockrehnaer Trainer Thomas Patommel äußerte sich nach der Partie: „Bis zum Ligabetrieb müssen wir noch einige Schwächen im Spielaufbau abstellen.“

Doberschütz-Mockrehna: Voland; Wiegel, Lorenzo Valiente, Zänker, Flögel, Graß, Bela, C. Springer, Walther, Prause, Opfermann, eingewechselt Anton, Heine, Knorrn, Schmelzer; TF: 1:0 Walther (9.), 1:1 Blocher (13.), 1:2 Brandt (41.), 2:2 Bela (49.), 3:2/4:2 Prause (54./65.), 5:2 Heine (90.), SR: Nordmann (Strelln), ZS: 120