Penny-Umzug sorgt weiter für Bedenken

Mockrehna. Um wirklich ganz auf Nummer Sicher zu gehen, griff Wolfgang Herzog gestern Vormittag nochmals zum Maßband: Es beziehungsweise er blieb dabei: Mit jener vom Planer anvisierten Breite der Zufahrtsstraße von 5,50 Meter werde das Unterfangen „sehr, sehr schwierig. Wenn nicht gar unmöglich.“



Der angestrebte Umzug des Penny- Markts in Mockrehna hält derzeit die Einwohnerschaft des Mockrehnaer Wohngebiets „Am Gassenteich“ in Atem. Für den Donnerstag hatte die Gemeindeverwaltung deswegen in den Versammlungsraum der Feuerwehr geladen. Wolfgang Herzog und dessen Ehefrau Marianne gehörten ebenso wie Carola Thieme zu jenen 40 Anwohnern, die große Bedenken hegen. Wolfgang Herzog sprach von einem sehr emotionalen Abend. Einem, bei dem seine Frau noch lange gebraucht habe, um ihre Gefühle zu ordnen. Auch nach der gut eineinhalbstündigen Diskussion hätten die Anwohner noch lange Zeit miteinander diskutiert.



Deren Stoßrichtung ist nicht erst seit dem TZ-Beitrag vom 19. Januar klar: So hat man ob des geplanten Penny-Umzugs in Richtung Kirche Bauchschmerzen. Es geht um Bedenken hinsichtlich einer beengten Zufahrt, Bedenken wegen zu erwartender höherer Geräuschemissionen, Bedenken wegen einer schwierigen Verkehrsanbindung auf die B 87 und Bedenken, wonach der Blick aufs Ortszentrum durch den Einkaufsmarkt nachhaltig gestört werde.

Carola Thieme gehört als Anwohnerin der Reichsstraße zu jenen Bürgern, die in den vergangenen Tagen und Wochen ihre Kritik schriftlich gegenüber der Verwaltung formuliert hatten. Die ehemalige Zeitungsausträgerin kennt die schwierige Zufahrtssituation aus dem Effeff. Insgesamt soll es sich um elf Schreiben handeln, über deren Inhalt der Gemeinderat zu befinden hat.



Genau dies bestätigte gestern noch einmal Bürgermeister Peter Klepel am Rande der Berufsmesse der örtlichen Oberschule. Klepel räumte gegenüber der Torgauer Zeitung ein, dass er nicht damit rechne, dass die Diskussionen nun abflauen werden. „Da hat er vollkommen Recht“, pflichtete ihm Wolfgang Herzog bei. Zumal wohl erst jetzt alle Anwohner mitbekommen hätten, welche Verkehrssituation mit dem Penny-Umzug heraufbeschworen werde. Gegenüber der Heimatzeitung erinnerte er in diesem Zusammenhang auch an die kritischen Worte, die am Donnerstagsabend aus dem Munde von Ex-Bürgermeister Konrad Rülke gekommen seien. Auch dieser befürchte eine spürbare Beeinträchtigung des täglichen Lebens in dem Wohngebiet.



Herzog glaubt mittlerweile nicht mehr daran, dass der Standortwechsel, so wie geplant, erfolgen wird. Diesbezüglich wolle er den Einwand nicht gelten lassen, wonach sich die Kette wegen des wirtschaftlichen Drucks dann womöglich aus Mockrehna verabschiede. „Es gibt in meinen Augen genügend Flächen im Ort, die für einen Supermarkt besser geeignet wären“, sagte er. Dass man sich offensichtlich auf eben jene an der Kirche versteift habe, sei ein Fehler gewesen.

Peter Klepel hatte erklärt, dass derzeit ein Erschließungsvertrag erarbeitet wird, der dem Investor „möglichst einen Begegnungsverkehr von Lkw und Pkw“ auferlegt. Ohnehin sei klar, dass die Straße für eine mögliche Zufahrt erneuert werden müsse. „Wir sind jetzt aber erst einmal im Planungsverfahren.“