Penny-Umzug: Anlieger haben Bedenken

Mockrehna. Was sich bereits während der Gemeinderatssitzung im Oktober des vergangenen Jahres andeutete, ist jetzt Gewissheit: Der geplante Umzug des Penny-Einkaufsmarkts in Mockrehna in Richtung Kirche trifft nicht überall auf Gegenliebe. Vor allem die Bewohner des angrenzenden Wohngebiets, das Mitte der 90er Jahre hochgezogen wurde, haben diesbezüglich arge Bedenken. Schriftlich sind diese nun im Zuge des Genehmigungsverfahrens bei der Kommune eingereicht worden.

Bauamtschefin Alexandra Schmidtke sprach in dieser Woche gegenüber der Torgauer Zeitung von elf Eingaben. Nun werde jede einzelne geprüft. Ergebnis sei ein Abwägungsprotokoll, über das letztlich der Gemeinderat zu befinden habe. Als Zielmarke hat sich die Verwaltung hierfür den März gesetzt.

In der vergangenen Woche traf sich derweil ein gutes Dutzend Anlieger bei Wolfgang und Marianne Herzog, um über die Problematik zu sprechen. Vorgebracht wurde vor allem die äußerst schmale Zufahrt über die Straße Am Gassenteich, mit deren Hilfe der neue Einkaufsmarkt erschlossen werden soll, und die – so die Befürchtung der Anwohner – für einen solchen Verkehr ohnehin gar nicht ausgelegt sei. Wo bereits jetzt schon bei etwa fünf Meter Breite kaum zwei Pkw nebeneinander passen, müsste künftig auch noch mit einem erhöhten Lkw-Aufkommen gerechnet werden, befürchtet unter anderem Dr. Olaf Rehberg einen „hochkriminellen Begegnungsverkehr“.

Rehberg machte bei dem abendlichen Treffen auch deutlich, dass die Anlieger keineswegs gegen den Penny-Markt seien. Doch jener nun vorgesehene Platz im Ortszentrum sei aus seiner Sicht keine Lösung. Erstens werde dadurch der Gesamteindruck vom Kirchenumfeld verschandelt und zweitens könnte durch die enge, sperrige Zuwegung möglicherweise auch die Kundenfrequenz abnehmen und der Umzug am Ende eine Flachbauruine hinterlassen. „Und das alles für 200 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche...“, sagt Wolfgang Herzog.

Stichwort Verkehrsanbindung: Ein weiteres Argument der Eigenheimbesitzer gegen den Standort an der Kirche ist die zu erwartende Erhöhung der Anzahl der Abbieger von und auf die Bundesstraße. Schon jetzt sei dies im Berufsverkehr mit großen Schwierigkeiten verbunden, meint Rehberg.

Für den 25. Januar hat die Kommune derweil die Anwohner der Reichsstraße und der Straße am Gassenteich für 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Feuerwehr geladen. Dort solle der Bebauungsplan noch einmal im Detail erläutert werden. Warum nicht auch die Einwohner der Schmiedegasse mit ins Boot geholt werden, ist nicht bekannt.