Per Schulhausrallye den Unterricht kennenlernen

Die Kälte konnte den Besuchern in den Räumen der Katharina-von-Bora-Oberschule am Samstagvormittag nichts anhaben. Trotzdem hatte Rektorin Heide Suk zum Start des Tages der offenen Tür noch leichte Bedenken, ob trotz der niedrigen Temperaturen so viele Familien erscheinen würden. „In den letzten Jahren konnten wir uns immer über eine rege Resonanz sowie über viele Anmeldungen freuen. Ich hoffe, heute wird sich daran nichts ändern.“ Doch ihre Sorge schien unbegründet zu bleiben. Bereits nach einer halben Stunde erwachte das Schulhaus zum Leben. Mehrere Kinder und ihre Eltern warfen einen Blick in die verschiedenen Räume, in denen ihnen die jeweiligen Fachlehrer für alle Fragen zur Verfügung standen. Außerdem erhielten sie dort bereits einen kleinen Einblick in den Unterricht. So konnte jeder im Chemieraum unterschiedliche Experimente durchführen und unter anderem herausfinden, ob man eine Kerze auch aus einer kurzen Entfernung anzünden kann oder ob ein Teelicht eher erlischt als eine große Kerze, sobald sich beide unter einem Glasdeckel befinden. Der letzten Fragestellung gingen zum Beispiel Leana und Nico Füschke auf den Grund. Die Antwort kannte der Fünftklässler schon im Voraus: „Das Teelicht brennt länger, da sich im unteren Bereich mehr Sauerstoff befindet.“ Somit konnten die Geschwister die achte Aufgabe der Schulhausrallye lösen. Das Quiz beinhaltete diverse Themenbereiche und zog sich durch das gesamte Schulhaus. Wer am Ende gewonnen hat, steht noch nicht fest. Der Sieger, dem ein Gutschein vom KAP winkt, wird erst am 23. März zum großen Kulturprogramm im Torgauer Kulturhaus verkündet.