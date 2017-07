Perfekt ausgestattet für Sport, Spiel und Freizeitvergnügen

Wenn es in Torgau und Umgebung um sportliche Aktivitäten, um die persönliche Fitness und vielfältigste Formen der Gesunderhaltung bis hin zur Bewegung in der Natur geht, dann sind das Radhaus Höcke und Intersport Höcke genau die richtige Adresse.

Hier treffen Fach- und Sachkompetenz, idividuelle Beratung und Betreuung auf ideale Weise zusammen. Das weiß die große Kundenschar sehr zu schätzen. Die passende Bekleidung, das jeweilige Schuhwerk und die perfekte Ausrüstung – all das gibt es hier vom Fachmann aus einer Hand.

Sport als Familienphilosophie

Unter dem Namen „Sport Höcke“ wagten Barbara und Bernd Höcke am 4. Oktober 1990 den Schritt in die Selbstständigkeit, nutzten damit die sich nach der Wende bietende Chance. Über mehrere Stationen fand das Familienunternehmen schließlich in der Goethestraße vor 15 Jahren das ideale Objekt, um ein auf die Zukunft gerichtetes Projekt zu realisieren. Gleichzeitig erfolgte damit die Übergabe der Leitung an die beiden Söhne. Das Radhaus Höcke führt seitdem erfolgreich Hagen Höcke, Intersport Höcke etablierte sich unter Markus Höcke zu einem attraktiven Fachgeschäft.

Radfahren liegt im Trend

Wohl kein anderes Fortbewegungsmittel hat in den letzten Jahren eine solche Renaissance und Weiterentwicklung genommen, wie das Fahrrad. „Radfahren liegt voll im Trend. Wir sind der Fahrradberieb für die ganze Familie“, weiß Hagen Höcke. Deshalb bietet er in seinem Radhaus auch für alle Alters- und Interessengruppen das passende Rad. Vom Kinderfahrrad bis zum Rennrad reicht die Palette. Dabei sind unter anderem solche gefragten Marken wie „Diamant“ aus Chemnitz oder KTM im Angebot. Die Zukunft des Rades liegt wohl in erster Linie beim E-Bike. „Wovon die großen Automobilhersteller noch träumen, ist bei uns längst Realität und serienreif“, weiß er. Das E-Bike verkörpert Umweltbewusstsein und Gesunderhaltung in einem. Die autogerechte Stadt hat sich überlebt. Das Fahrrad ist im innerstädtischen Bereich absolut im Kommen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen sind durch die Politik zu schaffen. „Schon jetzt gibt es Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein Firmenfahrrad, sprich E-Bike, zur Verfügung stellen, um den Arbeitsweg zu bewältigen. Fragen des Umweltschutzes und der Gesunderhaltung spielen dabei eine Rolle. Die Räder werden gelaest. Wir sind darauf vorbereitet“, erklärt Hagen Höcke.

Weltweit agierende Genossenschaft

„Mit dem Schritt zu Intersport gehören wir einer Genossenschaft an, die weltweit agiert, Trends schnell aufgreifen und selbst Trends setzen kann “, sagt Markus Höcke nicht ohne Stolz. Und er hat allen Grund dazu. So wie sich sein Fachgeschäft präsentiert, findet man die komplette Bekleidung und Ausrüstung für die Bereiche Laufen, Fußball und Outdoor. Gleiches gilt für die renommierten Grundsportarten. Vertreten sind namhafte Marken aus dem In- und Ausland, die bei den Kunden begehrt sind. Auch als Vereinsausstatter hat sich Intersport Höcke einen guten Namen gemacht.

Fach- und sachgerechte sowie individuelle Beratung durch geschultes Fachpersonal, verbunden mit einem umfangreichen Service, sind bei Markus und Hagen Höcke und deren Teams garantiert.

Mit großem Engagement und auch materiell unterstützen die beiden die verschiedensten sportlichen Veranstaltungen in Torgau wie beispielsweise den City-Nachtlauf, den Torgauer Teichelauf und den Apothekenlauf. Neueste Produkte oder Saisoneröffnungen, wie beispielweise zum Wintersport , werden mit Events begleitet.

Die jungen Leute haben den Beweis erbracht, dass auch innerstädtische Geschäfte eine Zukunft haben. Das braucht jedoch ein tragfähiges Konzept und Mut.

"Dem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein tragen wir mit der entsprechenden Kleidung, den passenden Schuhen und der optimalen Ausrüstung Rechnung."