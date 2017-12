Petzold begründet Konsequenzen

Im Schildauer Ratssaal verteidigte sie am Mittwochabend die Knöllchen, die während des „Advents in den Höfen“ in Belgern verteilt wurden.

Mit dem Veranstalter, der Interessengemeinschaft (IG) „Oschatzer Tor“, sei im Vorfeld über die Parkeinschränkungen gesprochen worden. Zudem seien diese rechtzeitig von der Stadt ausgeschildert worden. „Die Regelung war absolut notwendig“, nahm Petzold den Ordnungsdienst der Stadt in Schutz.

Gerade im Bereich Roßmeyers Garten seien wegen des dort aufgestellten Kinderkarussells viele Familien am 2. Dezember unterwegs gewesen. Im Gegenzug habe man kostenlose Parkplätze für Händler und Anwohner in Höhe des alten Brauereigeländes eingerichtet und das so auch gegenüber der IG kommuniziert. „Dann müssen wir eben mal zu diesen Konsequenzen kommen“, sagte Petzold, die ein Zuparken von Rettungswegen, wie 2016 geschehen, unbedingt verhindern wollte.