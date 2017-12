Pfarrer im Ruhestand soll Folgen der Vakanz in Beilrode abmildern

Beilrode. Killinger-Schlecht wird ab Februar 2018 Superintendentin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Schleiz in Thüringen. Der überaus engagierten Pfarrerin wird dies sehr wohl gegönnt. Doch gibt es Bedenken, wie es nun im Beilrode-Arzberger Bereich weitergeht. Die TZ suchte das Gespräch mit Superintendent Mathias Imbusch.



TZ: Herr Imbusch, was wird getan, um die frei werdende Stelle wieder zu besetzen?

M. Imbusch: In der vorigen Woche hat der Kreiskirchenrat dem Antrag des Gemeindekirchenrates zugestimmt, diese Stelle wiederzubesetzen. Dementsprechend beginnt jetzt das Besetzungsverfahren, das mit einer Ausschreibung im Kirchlichen Amtsblatt eröffnet wird.



Wer ist in dieser Zeit für Beilrode-Arzberg seelsorgerisch zuständig?

Es gibt ab Januar eine Vakanzregelung, weil Frau Killinger-Schlecht vor ihrem Umzug natürlich ihre restlichen Urlaubstage beansprucht. Zunächst übernimmt Pfarrerin Schmidt die Geschäftsführung des Pfarramtes, und Pfarrer Thomas Pfeiffer, der ja eine Kreisstelle für Vertretungsdienste innehat, wird vorwiegend für die Kasualien zuständig sein, also insbesondere für Bestattungen. Weil aber unsere Pfarrbereiche generell sehr groß sind, werden auch andere Pfarrer in der Gottesdienstvertretung mitarbeiten.



Damit werden die ohnehin schon sehr belasteten Pfarrer-Kollegen noch mehr in die Pflicht genommen …

Ja, das ist so. Und ich bin den Kolleginnen und Kollegen dankbar. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Pfarrer, sondern auch die Gemeindepädagoginnen und vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die ja – unabhängig vom Pfarrer – jeweils das „Gesicht“ von Kirche vor Ort sind.



Ist der ländliche Bereich für den Pfarrberuf noch reizvoll?

Das ist er auf jeden Fall! Hier leben ja Menschen, die einander kennen und oft schon über Generationen für ihre Kirchengemeinde Verantwortung übernehmen. Darum gibt es auch immer wieder junge Pfarrer, die gerade deshalb auf das Land wollen, obwohl es – das muss ich zugeben – viele auch in die Städte zieht. Auch dafür gibt es gute Gründe. Aber noch einmal: Im ländlichen Bereich stellen sich viele reizvolle Aufgaben für einen Pfarrer oder eine Pfarrfamilie. Und was sie zurückbekommen, wenn sie sich darauf einlassen, ist viel und lohnt die Mühen immer.



Aber laut Stellenplan fällt die Beilroder-Arzberger Pfarrstelle spätestens 2023 ganz weg, da wird es keine Bewerbungen hageln ...

Das ist zu befürchten. Deshalb haben wir uns an die Evangelische Zehntgemeinschaft Jerichow gewandt. Von ihr werden wir zunächst auch unterstützt.



Das bedeutet?

Von Ende März an kommt ein Pfarrer im Ruhestand für vier Wochen, um in Beilrode-Arzberg auszuhelfen. Die Zehntgemeinde organisiert deutschlandweit solche Hilfen.



... was nur vorübergehend entlastet, dann geht es mit Vakanzvertretung weiter?

Wir wollen die Beilroder Stelle wieder besetzen. Den Stellenplan haben wir ja beschlossen, um Planungssicherheiten zu schaffen. Die liegen nun vor, und es kommt jetzt darauf an, Menschen zu finden, die dort Dienst tun wollen.



Aber es stimmt nachdenklich: Das Schildauer Pfarrerehepaar war das erste, das die Region verlassen hat, dann folgten die Pfarrer von Dommitzsch, Süptitz, Eilenburg, Bad Düben und Audenhain. Jetzt wird Arzberg-Beilrode vakant ...

Wir sind eine Kirche im Umbruch, die in ihren Strukturen nicht so bleiben wird wie sie ist. Doch wohin der Weg geht, müssen wir uns erst, wahrscheinlich sehr mühsam, gemeinsam erarbeiten – und uns dabei vertrauend auf Gottes Begleitung verlassen. Ich bedaure, dass Kolleginnen und Kollegen unseren Kirchenkreis verlassen haben. Aber es gibt immer auch andere Gründe als kirchenkreisliche Stellenplanung. Vielleicht strebt man ein Leitungsamt an wie Frau Killinger-Schlecht oder sagt sich zu Recht, dass siebzehn Jahre an einem Ort genug sind wie Frau Preisler, oder familiäre Umstände führen zu so einer Entscheidung. Ich halte Stellenwechsel auch für ein Stück notwendige Normalität im Dienst eines Pfarrers oder einer Pfarrerin.