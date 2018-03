Pflichtsieg zum Ferienende

Sonntagmittag ging es für die C-Junioren des VfB Torgau zum Auswärtsspiel nach Leipzig, genauer gesagt zur Zweiten von Motor Gohlis Nord Leipzig. Es war Ferienende, also ging man ohne jegliches Training in die Partie. Dazu fehlte noch der ein oder andere Spieler urlaubsbedingt. Doch trotz allem sprang am Ende eine vernünftige Leistung und ein verdienter und deutlicher Auswärtssieg heraus. Ein paar Minuten brauchten die Torgauer Jungs um in die Partie zu kommen. Vor allem in der Abwehr war man anfangs zu zögerlich. Im Angriff merkte man aber von Anfang an die Überlegenheit der Gäste. Trotz einiger vergebener Chancen fiel es der VfB-Sieben leicht, zu guten Abschlussmöglichkeiten zu kommen. So konnten sie sich peu a peu absetzen und bis zur Pause eine beruhigende Führung herauswerfen.

Halbzeit zwei begann etwas schleppender. Das lag vor allem daran, dass die Hausherren nun im Tor ihren etatmäßigen Torhüter aufboten und dieser gleich einige klare Torchancen der Gäste zunichte machte. Dafür stand die Abwehr jetzt deutlich sicherer, sodass es bis Mitte der zweiten Hälfte sehr torarm blieb. Dann fand die VfB-Sieben aber auch gegen diesen Torhüter bessere Lösungen. Vor allem die beiden Rückraumspieler K. Schaller und C. Kretzschmar, sowie Kreisspieler J. Eschmann trafen mit platzierten Würfen. Am Ende stand ein deutlicher 31:20 Auswärtssieg, der ein bisschen dafür entschädigte, dass der Sonntagsbraten ausfallen musste.

Torgau spielte mit:

Tor: P. Baloun, P. Schmidt

Feld: J. Zschiesche (4), K. Schaller (8), H. Tomala, J. Eschmann (3), J. Ihlo (2), D. Hertling (3), R. Arlt (4), C. Kretzschmar (7), L. Höffler