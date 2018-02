Photovoltaik auf vier Hektar

Klitzschen. Nur ein regulärer Tagesordnungspunkt steht auf der heutigen Ortschaftsratssitzung im Mockrehnaer Ortsteil Klitzschen. Dennoch hofft Ortsvorsteher Olaf Zenker, dass möglichst viele Einwohner 19.30 Uhr den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus finden. Warum? Das besprach er gestern im Interview mit der Torgauer Zeitung.



TZ: Herr Zenker, worum geht es in der Sitzung?

Olaf Zenker: In der Flur Klitzschen soll eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Ich möchte die Ortschaftsratssitzung nutzen, um möglichst viele über die Pläne der Sonnenenergie AIC GmbH aus Aichach zu informieren.



Wie groß ist die Anlage dimensioniert?

Laut Bauantrag handelt es sich um eine Fläche von knapp vier Hektar.



Wo genau soll die Anlage errichtet werden?

In Höhe des Pumpenhauses an einem Wirtschaftsweg in Richtung Gräfendorf.

Hat sich der Ortschaftsrat über das Projekt bereits eine Meinung gebildet?

Nein, denn genau das soll ja als Ergebnis der gemeinsamen Diskussion mit den Einwohnern auf dem Papier stehen.



Papier ist geduldig ...

Man wird abwarten müssen, welches Gewicht unser Votum, beziehungsweise das des Gemeinderats Mockrehna haben wird. Hier soll das Vorhaben im März auf der Tagesordnung stehen.



Wie beurteilen Sie das Vorhaben?

Zugegeben eher kritisch. Denn ich erachte den Verbau von landwirtschaftlicher Nutzfläche mit großer Skepsis. Doch wie gesagt. Meine persönliche Meinung wird bei der Beurteilung durch den Ortschaftsrat nur eine Nebenrolle spielen. Viel wichtiger sind die Meinungen unserer Einwohner, die unser Votum widerspiegeln sollen.