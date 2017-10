Pianski hebt sich auf Platz sechs

Gewichtheben. Am Donnerstag um 17 Uhr hieß es für den Torgauer, rauf auf die große Bühne der Europameisterschaften der Junioren in Durres in Albanien.

Nach 2015 zum 2. Mal bei einer EM trat Pianski selbstbewusst an die Hantel in der Klasse bis 94 Kilogramm Körpergewicht.



Das Talent vom SSV 1952 kämpfte in einer 13-köpfigen Gruppe um die Plätze. Und der Torgauer stieg im Reißen gleich mit der neuen Bestleistung von 146 Kilogramm ein. Er meisterte diese Last souverän und forderte 150 Kilogramm von den Scheibensteckern. Diese Last, schon über den Schultern, ging leider beim Aufstehen aus der Hocke weg. Die Konkurrenz im Blick steigerte Pianski trotzdem nochmal auf 151 kg, was diesmal noch zu viel war. Platz 8 hieß es dann nach dem Reißen. Im Stoßen stieg Julian mit 177 Kilogramm ein und meisterte diese sehr stark. Im zweiten Versuch wurde die neue Bestleistung von 181 Kilogramm aufgelegt. Auch dieses Gewicht wurde vom 19-Jährigen beherrscht und gültig nach oben gestemmt. Die weitere Steigerung auf 184 Kilogramm konnte Julian dann nicht auf der Brust sichern und musste die Hantel leider fallen lassen.



Julian Pianski konnte sich gut in der Konkurrenz behaupten und schaffte mit seinen Leistungen Platz 8 im Reißen, Platz 6 im Stoßen und Platz 6 im entscheidenden olympischen Zweikampf. Da er erst 19 Jahre alt ist, kann er auch in 2018 bei den Junioren heben und darauf können wir schon mal gespannt sein. Seit deutscher Teamkollege vom ASK Frankfurt/Oder, Michael Valmarov, belegte Platz 8.

