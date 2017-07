Pigorsch gewinnt WM-Qualifikation

Sportschiessen. Sportschütze Paul Pigorsch aus Süptitz hat in Berlin zwar die Weltmeisterschaftsqualifikation der deutschen Trap-Spezialisten gewonnen. Doch seine Nominierung für die Titelkämpfe Ende August/Anfang September in Moskau steht trotz des souveränen Erfolges vergangenes Wochenende in der Hauptstadt nicht fest.

„Der Bundestrainer Uwe Möller hat sich bisher nicht geäußert. Aber die Mannschaft ist ja erst Donnerstag von der EM zurückgekommen“, sagte Pigorsch gestern. Seine WM-Nominierung ist auch abhängig von den Leistungen der drei Schützen, die bis vorgestern bei der Europameisterschaft in Baku für Deutschland am Start waren. Das Trio hatte sich im Vorfeld dieser EM gegenüber Pigorsch knapp durchgesetzt, sodass der Nordsachse die EM-Fahrkarte verpasste. Eine Scheibe fehlte ihm für die europäischen Titelkämpfe in der Hauptstadt Aserbaidschans. Allerdings blieben die drei EM-Starter unter den Erwartungen, sodass die Chancen für die WM-Teilnahme des Mannes vom SSC Neiden eigentlich gestiegen sind. Andreas Löw (Schönbronn Weihenzell) belegte als bester Deutscher mit 107 Scheiben Rang 55. Doch er hatte damit schon zwölf Treffer Rückstand zum Finalniveau. Stefan Veit (Wallersdorf/Altenbuch) wurde mit 106 Ringen Sechszigster und Philipp Hermes (Saterland) erreicht 100 Scheiben, was nur zu Platz 75 reichte.

Der Nordsachse Paul Pigorsch indes war mit seinem Resultat von Berlin sehr zufrieden. Er schaffte 120 von 125 möglichen Scheiben und distanzierte den Zweitplatzierten um fünf Ringe. Über das schwache Abschneiden seiner deutschen Konkurrenten kann sich Pigorsch nicht freuen, obwohl damit seine Startchancen für die Weltmeisterschaft steigen. „Für mich ist wichtig, dass ich in Berlin mit einem guten Ergebnis den WM-Qualifikationswettkampf gewonnen habe. Damit habe ich meinen Beitrag geleistet und mich empfohlen für die WM. Mehr kann ich nicht tun.“

Pigorschs großes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in 2020 in Tokio. Der Weg dahin ist mit Sicherheit ein schwieriger Pfad.

Nächstes Jahr beginnt der Kampf um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele. Jedes Land kann zwei davon erreichen. 2016 in Rio fehlten die Deutschen, weil sie diese schwierige Qualifikation gegen starke Konkurrenz verpassten. Für Pigorsch damals ein Rückschlag, aber kein Grund zur Resignation. Mit 25 Jahren zählt der Sachse noch immer als junger, hoffnungsvoller Trap-Schütze, der an guten Tagen schon Weltklasse-Ergebnisse erreichte, dem aber noch die Konstanz fehlt. Als Mitglied der Polizei-Sportfördergruppe kann sich Pigorsch voll auf den Leistungssport konzentrieren.