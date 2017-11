Pilzfabrik sucht noch Arbeitskräfte

Torgau. Die künftige Edelpilzfabrik wächst und gedeiht. Darüber hatte die TZ am Samstag berichtet. Auf die Bitte vieler Leser, detaillierter auf mögliche Bewerbungen einzugehen, war die TZ mit Volkmar Beier, Pressesprecher der Agentur für Arbeit, im Gespräch.

TZ: Herr Beier, welche Stellenangebote gibt es für die Mushroom Park GmbH?

V. Beier: Ausgeschrieben ist aktuell eine Leitungsfunktion im Personalbereich sowie Mechatroniker/innen und Elektroniker/innen, nachzulesen in der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de.

Was ist mit Interessenten, die in der Produktion arbeiten wollen? Haben sie noch eine Chance, oder gibt es schon ausreichend viele Anwärter?

Wer Interesse hat, sollte nicht zögern. Dafür sind Initiativbewerbungen und auch alle anderen Formen von Bewerbungen möglich – bitte immer direkt an die Agentur für Arbeit. Die Einstellung erfolgt voraussichtlich ab Mai 2018.

Macht es Sinn, vor der Bewerbung mit dem Arbeitsberater zu reden?

Auf jeden Fall. Wir sprechen sogar von unserer Seite aus geeignete Bewerber an.

Aus welchem Umkreis kommen die bisherigen Bewerber?

Zumeist aus der Region Torgau und Nordsachsen sowie dem angrenzenden Raum, im Fachkräftebereich landesweit.

Bitte noch einmal die Kontaktdaten.

Agentur für Arbeit, Ludwig-Feuerbach-Straße 10, 04860 Torgau, z. Hd. Herrn Liederwald, per E-Mail: torgau.141-arbeitsgeber-service@arbeitsagentur.de

Tel. 03421 775266.