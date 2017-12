Pkw-Schwarzfahrer entgeht dem Knast

Torgau. Manuel U. (Name von der Redaktion geändert) stand wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht Torgau. Der 24-Jährige aus einer Kleinstadt in Nordsachsen erhielt eine Freiheitsstrafe mit Bewährung, schrammte aber knapp am Knast vorbei.

Dem gelernten Sozialassistenten, der als Produktionshelfer tätig ist, war bereits am 16. November 2016 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Dennoch wurde der Mann am 20. August und 28. August 2017 am Steuer eines alten VW-Busses erwischt. Vor dem Amtsgericht wurde gegen ihn wegen dieser zwei Schwarzfahrten verhandelt. Erwischt wurde er zunächst mit seinem Fahrzeug bei einer Polizeikontrolle an einer Tankstelle im Torgauer Stadtzentrum. Acht Tage später fuhr er mit dem gleichen Auto zwischen Gordemitz, Ortsteil der Gemeinde Jesewitz, und Taucha auf ein Fahrzeug auf, sodass die Ordnungshüter ihn erneut als Schwarzfahrer überführten.

Zum Zeitpunkt dieser Straftaten stand der Torgauer unter laufender Bewährung, denn er war bereits am 6. April dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden, unter anderem wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte bestritt vor Gericht seine Touren ohne gültige Fahrerlaubnis. Die sei ihm 2016 entzogen worden, weil er als Fahranfänger im Fahreignungsregister Flensburg sechs Punkte auf seinem Konto hatte.

Er sei zu den Zeitpunkten, als er dieses Jahr zweimal ertappt wurde, mit einer Bescheinigung unterwegs gewesen, die einer vorläufigen Fahrerlaubnis entsprach. Als der Richter ihn danach fragte, erklärte Manuel U., dass er dieses Dokument auf einer Baustelle verloren habe.

Einer polizeilichen Vorladung zu einem Verhör wegen der zwei mutmaßlichen Straftaten folgte der Angeklagte nicht. Er fehlte, ohne sich dafür bei den Ordnungshütern zu entschuldigen. Auf die Frage des Richters, warum er nicht wenigstens mal bei der Polizei angerufen hat, antwortete Manuel U., dass er zu diesem Zeitpunkt auswärts gearbeitet hätte und nach der schweren Arbeit zu müde gewesen wäre, sich bei der Polizei zu melden.

Der Angeklagte verstrickte sich während der Beweisaufnahme in verschiedenste Ausreden für seine zwei Straftaten, die er selbst aber nicht als solche ansah. Zum Beispiel seien die von ihm eingereichten Unterlagen für eine neue Fahrerlaubnis bei der Führerscheinbehörde im Landratsamt Torgau nicht auffindbar gewesen, als er danach gefragt habe. Was wenig glaubhaft klingt. Auch die Aussage vor Gericht, dass er das ominöse Papier der vorläufigen Fahrerlaubnis bei Beginn seiner Tätigkeit in einer neuen Firma im Juli 2017 deren Chef vorgezeigt habe, scheint fraglich.

Seine Freundin zog der Angeklagte vor Gericht ebenfalls mit ins Boot. Ihr habe er angeblich die vorläufige Fahrerlaubnis vorgelegt, damit sie ihm ihr Auto lieh.

Nach diesen extrem widersprüchlichen Aussagen des Angeklagten bat der Richter die Staatanwältin und den Rechtsanwalt zum Rechtsgespräch in einem gesonderten Raum des Amtsgerichtes mit dem Ziel, eine harte Strafe für den Angeklagten zu verhindern, wenn dieser geständig ist.

Der Rechtsanwalt erklärte nach kurzer Rücksprache mit seinem Mandanten anschließend im Gerichtssaal, dass die zwei Anklagepunkte des Fahrens ohne Fahrerlaubnis „vollumfänglich zutreffen“. Vor der Urteilsverkündung verlas der Richter den Auszug aus dem Bundeszentralregister. Darin ist Manuel U. mit seinen 24 Jahren bereits viermal vertreten. Er erhielt Geldstrafen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Führens von Fahrzeugen ohne Kfz-Versicherung. Für die Straftat der gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung kam er mit der bereits genannten neunmonatigen Freiheitsstrafe mit Bewährung davon. Der Angeklagte saß 2016 aufgrund einer Ersatzhaftstrafe bereits für drei Monate im Gefängnis, weil er eine Geldstrafe nicht gezahlt hatte.

Der Vorsitzende Richter sprach Manuel U. schuldig des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei tatmehrheitlichen Fällen. Er verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. „Sie erhalten damit letztmalig eine Chance zur Bewährung, auch weil sie derzeit sozial gefestigt wirken.“ Zudem erhielt der Angeklagte ein dreimonatiges Fahrverbot. Und er muss 500 Euro an die Landesjustizkasse zahlen. Kommt er dieser Auflage durch das Gericht nicht nach, droht Manuel U. der Knast.