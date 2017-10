Plötzlich rückte die Polizei an

Es war ein ganz normaler Tag in der TZ-Redaktion. Man saß während der Mittagszeit im Büro, arbeitete so vor sich hin und warf hin und wieder auch mal einen Blick aus dem Fenster auf den Hinterhof des Hauses der Presse. Auf einmal bot sich jedoch ein Blick, der ganz und gar nicht normal war. Drei uniformierte Polizisten traten steten Schrittes auf den Hof und ließen einen Kollegen, welcher sein Auto auf dem Hof geparkt hatte, in den Alkomaten pusten.

Folgendes war passiert: Eine unbekannte Person hatte anonym auf dem Polizeirevier Torgau angerufen und dort gemeldet, ein Auto in Schlangenlinien das Dr-Külz-Ufer entlang fahren gesehen zu haben. Eben jenes Auto des TZ-Mitarbeiters, der kurz darauf den Alkoholtest absolvieren durfte. Nun stellte sich natürlich die Frage: Kann man einfach so bei der Polizei anrufen, jemanden anonym melden und dann kommen drei uniformierte Beamte vorbei? Mit einem ganz klaren „Nein“ kann der Leiter des Kriminaldienstes in Torgau, Jürgen Bülau, in dieser Hinsicht schon einmal Entwarnung geben. Es genügt nicht, einfach bei der Polizei anzurufen und jemanden anzuschwärzen. „Damit eine unserer Streifen tatsächlich so etwas näher nachgeht, muss schon ein konkreter Sachverhalt vorliegen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass man den Fahrer des Wagens Alkohol hat trinken sehen, dann prüfen wir das natürlich nach. Oder wenn die entsprechende Sachlage sehr detailliert und glaubwürdig geschildert wird.“ Anschließend wird dann die anonyme Anzeige von der Polizei aufgenommen und dieser nachgegangen. Es wird geschaut, ob und wie man die angezeigte Person erreicht und diese bekommt dann Besuch von einer Streife. Oftmals verlaufen die Ermittlungen in solchen Fällen jedoch im Sande, sagt Bülau, da Hinweise oder Zeugen fehlen.

Die häufigsten Gründe für eine anonyme Anzeige seien kleinere Streitereien in der Nachbarschaft oder unter Kollegen, bei denen dann aus Rache dem anderen die Polizei vorbeigeschickt wird. Doch davon ist selbstverständlicherweise dringend abzusehen, betont Jürgen Bülau. „Auch wenn es nur ein minimaler Bruchteil der Leute ist, die anonym aus Jux oder Rache zu jemand anderem die Polizei schicken, besteht immer die Gefahr, dass diese Einsatzkräfte wo anders, wo es gerade ernst wird, fehlen.“ Und falls sich der Beschuldigte dann tatsächlich auch entschließt, den anonymen Anzeigenerstatter selbst wegen übler Nachrede oder Verleumdung anzuzeigen, kann solch ein Späßchen auch schnell rechtliche Konsequenzen mit sich bringen.