Planungs-Chefin sagt der Schule ade

Das war Grund genug, um die Frau zu würdigen, die über Jahrzehnte mit ihrem planerischen Geschick und der Erfahrung dafür gesorgt hatte, dass Stundenpläne für Lehrer und Schüler stets von hoher Qualität und Einfühlungsvermögen geprägt waren, dass der Unterrichtsausfall so gering wie nur möglich blieb. Dies würdigte Schulleiterin Heide Suk sichtlich gerührt auch mit den passenden Worten. Und sie blieb damit nicht allein. In einem tollen Video, das unter anderem am Pfingstmontag in aller Heimlichkeit gedreht wurde, übermittelten langjährige Kolleginnen und Kollegen ihre Wünsche und Dankesworte.

Eingebettet war dies in eine Rahmenhandlung, in der Katharina von Bora, also die Namenspatin der Schule (gespielt von Kathrin Holtorff), der Schule einen Besuch abstattete, auch Rückschau auf die enormen Umbauarbeiten zur modernen Bildungseinrichtung anhand von Fotos hielt. Zu den Gratulanten gehörten dann ebenfalls der ehemalige Schulleiter Eckhard Madry, Michael Kumpf von der Bildungsagentur Leipzig sowie Steffi Borgmann von der Stadtverwaltung Torgau.

Natürlich nutzte Heidelore Dannewitz die Gelegenheit zu einer kurzen Rückschau und zu einem umfassenden Dank an viele Wegbegleiter.

Begonnen hatte sie ihre Lehrertätigkeit am 1. September 1975 an der damaligen 4. Oberschule, der heutigen KvB. 17 Jahre war sie dann an der 3. Oberschule als Deutsch-Lehrerin tätig, viele Jahre gleichzeitig als stellvertretende Direktorin. In diesem Zusammenhang dankte sie ihrer langjährigen Chefin, Karin Georg, der sie viel verdanke. 1992 kam Heidelore Dannewitz an die 4. Oberschule, wo sie 25 Jahre, teilweise während der Umbauphase unter schwierigsten Bedingungen, für den reibungslosen Unterrichtsbetrieb sorgte.

„Ich danke für die Hilfe und Unterstützung, die ich dabei erfahren habe“, erklärte sie aus tiefstem Herzen. Ihre nun wesentlich größerer Freizeit will sie mit der Familie verbringen, stehen Reisen im Wohnmobil auf dem Plan. Außerdem soll ihr Hobby, die Fotografie, wieder mehr Raum erhalten. Das Amt des stellvertretenden Schulleiters an der KvB wird künftig Peter Wesner innehaben. Er ist schon einige Jahre als Musiklehrer an der Schule, kümmert sich auch um die Schulband.