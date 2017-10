Planungsstand erörtert: Demnächst detaillierte Infos

Torgau. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Tages der Sachsen traf sich das Kuratorium zu seiner Präsidiumssitzung in einer Stadt, die schon einmal zuvor das hoch angebundene Fest ausgerichtet hatte. Bisher war nur Freiberg zweifacher Ausrichter. Doch seit 1996, als Torgau zuletzt Gast des Sachsenfestes war, hat sich viel verändert. Und davon konnte sich das Kuratorium mit seiner Führungsriege um Kuratoriumspräsident Dr. Matthias Rößler (Sächsischer Landtagspräsident) mit seinen beiden Vizepräsidenten Andreas Kretschmar (Oberbürgermeister Oschatz) und Torgaus Stadtoberhaupt Romina Barth – die jeweils ausrichtende Stadt stellt den 2. Vize – sowie die Oberbürgermeister von Löbau, Dietmar Buchholz, und Riesa, Marco Müller, selbst überzeugen, als im Rahmen des ersten Treffens am letzten Samstag auch ein Teil des geplanten Festgebietes begangen wurde. Davor gab es eine knapp zweistündige Sitzung, auf der Torgau den Stand der Vorbereitungen präsentierte.

Gesprochen wurde unter anderem über die Medienstandorte; sechs an der Zahl wurden ausgeschrieben. Bis Ende des Monats erwartet die Geschäftsstelle des Kuratoriums dazu die Bewerbungen der Medienpartner. Anschließend werde das Konzept des Festgebietes angepasst und weitere Themenmeilen beziehungsweise erste Themenbühnenstandorte festgelegt. „Mit den Planungen liegen wir im Zeitplan. Das Kuratoriumspräsidium zeigte sich zufrieden und beeindruckt, sowohl vom Stand der Vorbereitungen als auch vom Konzept“, sagte Tilo Schroth, Noch- Projektleiter für den Tag der Sachsen und neuer Pressesprecher der Stadt Torgau.

Aktuell läuft auch die Erstellung der Antragsformulare für alle Teilnehmer, also Vereine, Gastronomen, Bilder des Festumzuges und dergleichen. „Wir stimmen derzeit noch die letzten Details ab. Das offizielle Antragsverfahren kann somit pünktlich im November beziehungsweise Dezember dieses Jahres beginnen“, so Schroth. Bisher gebe es bereits zwischen 40 und 50 Voranmeldungen. „Die Vorgespräche mit den Themenmeilen-Partnern laufen auf Hochtouren.“

Aufgenommen haben bereits auch die diversen Arbeitsgruppen ihre Aufgaben, um die einzelnen Puzzleteile für das Gesamtbild des Festes zu erstellen und schließlich zusammenzufügen. „Das alles geschieht neben den alltäglichen Aufgaben in der Verwaltung, deshalb ein herzliches Dankeschön an alle.“ Weitere Unterstützung in der Vorbereitung und zum Festwochenende selbst ist natürlich gerne gesehen. „Interessierte können sich schon jetzt im Personalamt der Stadtverwaltung anmelden“, sagt Schroth und hofft auf eine breite Unterstützung aus den Reihen der Torgauer. Erste detaillierte Informationen zum Ablauf des Tages der Sachsen wird es in Kürze geben.