Platz zwei im Viererturnier erspielt

Hockey. Das ältere Semester der Torgauer Hockeyspieler nimmt an diesem Turneier aufgrund der familiären Atmosphäre und überschaubaren Anreise gerne teil. Auch in diesem Jahr blieb der Pokal bei den Gastgebern, die mit jugendlichem Personal verstärkte Torgauer Mannschaft belegte den 2. Platz.



Die Gastgeber mussten kurz vor Turnierbeginn durch die Absage des TSV Leuna den Turnierplan neu gestalten, sodass für den Wettbewerb mit vier Mannschaften eine Hin- und Rückrunde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt wurde. Bei den Torgauern verstärkten Ronny Schwürz, Thomas Schöniger und Christian Lahl den Kader, die mit ihrem Alter den Altersschnitt um einiges drückten. Alle drei konnten und mussten feststellen, dass es auch bei den Senioren hart zur Sache geht und ein Turnier mit sechs Spielen zu je 15 Minuten über die Zeit sehr anstrengend ist.

Nach einem unglücklichen 3:3 gegen den EHC Elsterwerda zum Auftakt fanden die Elbestädter aber gut uns Turnier. Das Spiel gegen die Gastgeber war sehr ausgeglichen, die Entscheidung und damit die einzige Niederlage im Turnier brachte ein umstrittener, am Ende letztlich verwandelter Neunmeter-Ball für den HC Lauchhammer.



Im Rückspiel nahmen die Torgauer mit 0:3 gut Revanche. Die Spiele gegen die Elternhockeymannschaft des HC Lauchhammer gewannen die Torgauer nicht zwingend so souverän, wie es die Ergebnisse von 3:0 und 4:0 vermuten lassen. Größten Respekt verdient die Tatsache, dass sich die Elternhockeyspieler des HC Lauchhammer im Turnier den Gegnern stellen, die zum Teil im regelmäßigen Hockey-Spielbertrieb in der Verbandsliga stehen.



Alles in allem ein schönes Turnier mit dem besseren Ende für den HC Lauchhammer, der bis auf die eine Niederlage gegen die Torgauer ohne Punktverlust blieb und daher zurecht den Pokal ein weiteres Jahr in der Vitrine seines heimischen Hockeyheims ausstellen darf!



Ergebnisse: Torgau – HC Lauchhammer 0:1/3:0; Torgau – HC Lauchhammer Elternhockey 3:0/4:0; Torgau – Elster Hockey Club Elsterwerda 3:3/3:1

Endstand:

1. HC Lauchhammer

2. TSV Blau-Weiß Torgau

3. EHC Elsterwerda

4. HC Lauchhammer Elternhockey

Torgau: R. Koska, Th. Belaja, Th. Schöniger, Ronny Schwürz, Rainer Schwürz; O. Wendler; P. Seifert, L. Lahl; Ch. Lahl, F. Szymanski