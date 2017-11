Pokale abgeräumt

Laufsport. Der EZEL-Cup Nordsachsen und Dübener Heide 2017 ist abgelaufen. Die Sieger und Platzierten in den einzelnen Altersklassen stehen fest und wurden vor wenigen Tagen in Eilenburg ausgezeichnet. Unter ihnen wieder einige Laufsport-Enthusiasten aus der Region Torgau und vom SV Klitzschen 1920 und SSV 1952 Torgau. So gab es zwei Gesamtsiege, sprich zwei Mal Gold und ein Mal Silber für Nachwuchsläufer des SSV 1952 – Gold für Ole Petzold in der Altersklasse männlich U10 sowie Lukas-Paul Heide (U20) und Platz 2 im Gesamtklassement für Finn Heide in der AK U12.



Und auch die Laufsportler des SV Klitzschen 1920 räumten auf der Auszeichnungsveranstaltung am 5. November in Eilenburg ordentlich ab.

Aber vorher hieß es für die meisten Konkurrenten, noch einmal die Laufschuhe zu schnüren beim Eilenburger Muldenaue-Lauf 2017. Es ging über 10 Kilometer durch den Eilenburger Bürgergarten und die Muldenaue bei besten Wetterbedingungen. Auch hier konnten wir schon etliche Podestplätze erlaufen.



Schnellster der Klitzschner Truppe war wieder einmal Thomas Wett-engl. Seine 40:58 Min. bedeuteten Gesamtplatz 4 und in der AK M40 den Sieg. Kurz hinter ihm finishte Henning Otto (42:00 – 1. Platz in der AK M70). Den 2. Platz in dieser AK belegte Willi Kanitz mit 51:46. Auch Mirko Kartheuser ist zum Jahresende noch gut in Form. Er erkämpfte mit 44:52 Platz 2 Platz (M45). Mike Richter benötigt 46:14 und belegte den 3. Platz der AK M35.



Für Pia Jahn bedeuteten die 57:46 persönliche Jahresbestzeit auf der 10-Kilometer-Distanz und beim Muldeauelauf den 2. Platz in der AK W55.

Im Anschluss an den Lauf wurden die Pokale für die Gesamtwertung des EZEL-Cup Nord-sachsen-Dübener-Heide-Cups verliehen. In der Mannschaftswertung reichte es für das Team des SV Klitzschen 1920 in diesem Jahr nur zum 2. Platz. Die Läufer des SV Bad Düben hatten mehr Teilnehmer in der Wertung.

Pokale in der Einzelwertung: 1. Platz der AK – Maya Richter, Thomas Wettengl und Willi Kanitz; 2 Platz der AK – Pia Jahn und Henning Otto, 3. Platz AK – Yannis Richter und Mirko Kartheuser.

Bei dem anschließenden gemeinsamen Mittagessen wurden die Pläne für das nächste Jahr geschmiedet.