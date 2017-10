Polizei fasst Graffiti-Sprüher

Torgau. Nach der Graffiti-Verunstaltung der Torgauer Stadtkirche St. Marien bekamen die Ermittler prominente Unterstützung: Kommissar Zufall hatte bei der Lösung des Falles seine Hände im Spiel. Wie Revierleiter Andreas Starke gestern gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte, sei seinen Beamten noch am Mittwoch 17.45 Uhr im Glacis ein Jugendlicher (16 J.) aufgefallen.



Der junge Mann hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich diverse Sprayer-Utensilien befanden. Auf dem Revier gab er schließlich zu, damit die Kirche beschmiert zu haben. Tags zuvor sei er hierzu mit einem Kumpel um 23 Uhr losgezogen. Ebenso habe er in der Straße Unter den Linden gesprüht. Überprüft werde nun, ob der Jugendliche auch in Leipzig zugange war.