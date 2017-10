Polizei und Verband entscheiden Donnerstag

Am heutigen Donnerstag fällen der Sächsische Fußballverband und die Polizei ihre Entscheidung, ob das für diesen Sonntag (15.10.) geplante Punktspiel aus der Landesklasse NORD, zwischen dem TSV 1862 Schildau und dem Sportverein Roter Stern Leipzig 99, zur Austragung kommt. Hintergrund sind die Provokationen im Vorfeld des Spiels aus dem linken und rechten Lager und die beide ihre Anhängerschaft zu einem „Erscheinen“ am Sonntag in Schildau einladen. Die Spiele der beiden Teams gegeneinander werden seit Jahren von den politischen Gegnern und von Gleichgesinnten genutzt, um sich gegenseitig zu provozieren und zu den Spielen provokant zu zeigen. Nur durch ein bisweilen massives Aufgebot an Polizeikräften können die Auswärtsspiele des Vereins Roter Stern Leipzig 99 ausgetragen werden. Heute wollen der Sächsische Fußballverband und die Polizei entscheiden, ob das Spiel auf einen anderen Termin verschoben oder aber generell abgesagt wird. Eine generelle Absetzung der Partie ist laut Wettspielordnung nicht so ohne weiteres möglich, gibt Staffelleiter Volkmar Beier zu bedenken. Dies wäre eine klare Wettbewerbsverzerrung.

Und auch Uwe Tempel, Vereinschef des TSV 1862 Schildau, und seine Vorstandsmitglieder wollen im Vorfeld absolute Klarheit, da der TSV zur Absicherung des Spiels in der Bringepflicht ist, was Vorleistung, Organisation und Absicherung der Partie der Kategorie Hochsicherheitsspiel anbelangt. Selbst aus rein sportlicher Sicht betrachtet, ist die Begegnung am Sonntag brisant: Der TSV 1862 Schildau nimmt mit drei Punkten und 2:30 Toren den 15. und damit den vorletzten Platz ein und die Roten Sterne mit 5:11 Toren und zwei Zählern den 16., sprich letzten Platz ein.