Polizei-Standort profitiert

Dommitzsch. Gute Nachricht für den Polizei-Standort Dommitzsch: Die finanziellen Mittel für die Sanierung von Haus 11 im Schulungs- und Referenzzentrum des Polizeiverwaltungsamtes im Weidenhainer Weg sind abgesichert. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Jörg Kiesewetter (CDU) mit. Der Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtages hat in seiner Sitzung am Mittwoch einem Antrag der Staatsregierung auf Bindung von Mitteln aus dem Zukunftssicherungsfonds zugestimmt.

Damit können in den Bereichen Schulhausbau und Bau von Polizeigebäuden wichtige Maßnahmen getätigt werden. Im Schulungs- und Referenzzentrum in Dommitzsch steht die Sanierung des Hauses 11, unter anderem mit Kantine und Sportsaal an. Das betroffene Gebäude stammt aus den 1930er Jahren und entspricht überwiegend dem Standard der Jahre 1970 bis 1980. Seitdem wurden nur bauunterhaltende Maßnahmen durchgeführt.

Aufgrund des schlechten Zustandes der Immobilie besteht zwingend Handlungsbedarf. Geplant sind Arbeiten in einem Umfang von 3,6 Millionen Euro. Kiesewetter: „Ich freue mich, dass unsere Region ganz konkret von der soliden Haushaltsführung der Staatsregierung profitieren kann. Diese Investitionen werden aus dem Zukunftssicherungsfonds bezahlt und stehen damit zusätzlich zur Verfügung “