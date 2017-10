Posthume Ehrung

Langenreichenbach. „Herrmann Kresse (damals verwitwet und 60 Jahre alt und Tochter Anita (verh. Kaiser, damals 21 Jahre alt) hatten im April 1945 unter Einsatz ihres Lebens drei KZ-Häftlinge in ihrer Scheune versteckt und mit Essen versorgt“, sagte Hans Richter von der IG. Der Häftlingszug lagerte zwei Tage lang in Langenreichenbach auf einer Wiese. Hans Richter hofft, dass es im Heidelbachsaal zu einem Erfahrungsaustausch mit Einwohnern kommt. Im Anschluss sucht die IG die Todesmarschorte Trossin und Dommitzsch auf. Den Abschluss der Tour bildet Söllichau.



Mehr als 7000 Häftlinge zählte das Konzentrationslager Langenstein-Zwieberge. Ungefähr 2000 Tote waren bis zur Befreiung des Lagers durch Einheiten der 8. amerikanischen Panzerdivision am 11. April 1945 zu verzeichnen. Mehr als 2500 Menschen starben auf eben jenem „Todesmarsch“, auf den die gehfähigen Häftlinge des Lagers am 9. April 1945 geschickt worden waren und der diese über Quedlinburg, Aschersleben, Köthen, Bitterfeld, Prettin nach Wittenberg und in einigen Fällen bis nach Genthin führte. Unzählige Häftlinge starben nach ihrer Befreiung in den Krankenhäusern der Umgebung oder noch nach der Rückkehr in ihre Heimat an den Folgen ihres Aufenthaltes in diesem Konzentrationslager. Mehr dazu in der Montagsausgabe der TZ.